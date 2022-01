Chi è Alberico Lemme? Il Dottor Alberico Lemme è un noto professionista dell’alimentazione, il creatore della Dieta Lemme.

Una vera e propria Filosofia Alimentare adottata da migliaia di persone, tra cui molte star del panorama italiano e internazionale.

Diventato famoso per la sua Filosofia Alimentare, comunemente chiamata Dieta Lemme, negli anni ha aiutato più di 40 mila persone a sconfiggere sovrappeso, obesità, diabete, ipertensione, bulimia, anoressia, mangiando cibi comuni. La Dieta Lemme parte, infatti, dal mettere in discussione il dogma della dieta segnando il passaggio di paradigma: dalle calorie agli ormoni, dando inizio all’Era in cui il cibo viene usato in chiave biochimica in funzione ormonale.

“L’uomo non è una stufa – ha dichiarato infatti il Dottor Lemme, spiegando che – non ha una fiammella nelle cellule, non brucia, ma metabolizza!”. Un modo unico e innovativo di vedere l’alimentazione e che porta il Dottor Lemme a fondare nel 2000 la sua scuola di pensiero avanguardista “Filosofia Alimentare” dove il paradosso regola il meccanismo: “bisogna mangiare per dimagrire”.

Dr. Alberico Lemme

Alberico Lemme: la Dieta Lemme conquista la TV

Oltre a essere validata dai risultati ottenuti da chi ha seguito il piano, la Dieta Lemme vanta un grande seguito di professionisti del settore alimentare che ne hanno riconosciuto e lodato l’efficacia. Per questo il Dottor Lemme si è fatto strada non solo in libreria, dove si possono acquistare i suoi libri, ma è stato ospitato in numerose trasmissioni tv e radiofoniche per esporre il metodo Lemme.

L’aspetto più curioso è che grazie a lui sono dimagriti migliaia di individui, tra cui più di 1800 medici e tantissimi VIP. Personaggi famosi, del teatro e della lirica, artisti di fama internazionale, grandi imprenditori e uomini di Stato.

Tra i programmi televisivi più popolari a cui il Dottor Lemme ha partecipato ricordiamo: Porta a Porta – Rai1 (fin dal 2005), La Vita in diretta – Rai 1, Maurizio Costanzo Show – Rete 4, C’è posta per te – Canale 5, Il Grande Fratello – Canale 5, Piazzapulita La7, Matrix Canale 5, Uno Mattina – Rai1, Fuori dal coro – Rete 4, Striscia la Notizia – Italia 1 e i salotti di Barbara D’Urso, dove ha sempre avuto la meglio sui dietologi chiamati a contrastarlo, sconfessandoli scientificamente, ma regalando loro la “magra” consolazione della visibilità.

Il Dottor Lemme è anche stato ospite di diversi programmi radiofonici come La Zanzara, condotta da Cruciani su Radio24 o RTL.

Alberico Lemme, biografia

Alberico Lemme, fondatore della Filosofia Alimentare comunemente nota come Dieta Lemme, nasce l’11 febbraio del 1958. Alberico Lemme è Farmacista Esploratore e Consulente Alimentare e nel 2000 fonda “Filosofia Alimentare”, una scuola di pensiero che va oltre il concetto di dieta e porta una vera e propria Rivoluzione Dimagrante che ad oggi ha aiutato più di 40mila persone a sconfiggere problemi legati all’alimentazione senza doversi sottoporre a diete restrittive e spesso inconcludenti per via delle rinunce che impongono.

Il Dottor Lemme è diventato noto negli ultimi anni proprio per questa sua rivoluzione dimagrante che è stato invitato ad esporre presso le più importanti testate giornalistiche. Oltre a essere un esperto di alimentazione il Dottor Lemme è anche giornalista, iscritto all’Ordine dei Giornalisti di Milano, e firma lui stesso molti articoli nei quali esprime senza mezzi termini una coraggiosa voce fuori dal coro non asservita ai dictat del mainstream.

Alberico Lemme ha partecipato a numerose trasmissioni televisive e nel 2016, dopo essere entrato come “ospite”, è rimasto nella casa del Grande Fratello, dopo una votazione del pubblico da casa con il 54% dei voti. Dimostrazione che nonostante la sua discussa personalità, motivo per cui era stato invitato inizialmente, “per smuovere le acque”, Lemme ha un grande seguito.

Ultimamente il Dottor Lemme è spesso ospite nelle trasmissioni radiofoniche – LA ZANZARA e RADIO RADIOSA.

