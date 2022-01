Mettere fine ad una relazione non è mai semplice: diamo uno sguardo alle frasi per lasciare un ragazzo più gentili di sempre.

Di frasi per lasciare un ragazzo ce ne sono tantissime, alcune anche molto ironiche. Eppure, non sempre comunicare una decisione del genere utilizzando qualche battuta pungente può essere la strada migliore. La gentilezza è un valore importante e va utilizzata anche quando si sceglie di mettere fine ad una relazione.

Frasi per lasciare il fidanzato

Come dire a una persona che è finita? Bella domanda. E’ bene sottolineare subito che non può esserci una sola risposta, anche perché dipende dal tipo di relazione in oggetto. Nonostante tutto, il ‘bon ton della rottura’ impone di utilizzare un certo tatto per comunicare al partner che la love story è arrivata al capolinea. La gentilezza è un valore importante, che, forse, tutti dovremmo coltivare di più. Le parole sono importanti, soprattutto quando, in un modo o nell’altro, potrebbero ferire chi abbiamo davanti. Di seguito, una selezione di frasi per chiudere una relazione:

Frasi per lasciare il ragazzo

Ci abbiamo provato, non ha proprio funzionato.

Non ci amiamo più come una volta, non possiamo rimanere incastrati in un rapporto così.

Sei una persona meravigliosa ma io non sono pronta per affrontare tutto questo.

Abbiamo imboccato due strade diverse allontanandoci l’una dall’altra.

In questo momento non sono pronto/a per avere un rapporto serio.

Ci amiamo, ma vogliamo cose troppo diverse.

Tra noi c’è feeling, ma questo non basta.

Avrò un bel ricordo di noi per il resto della vita.

Le mie labbra possono dirti addio, ma il mio cuore non ne è ancora capace.

È stato bellissimo e so che non avrò più un rapporto così.

Ho fatto di tutto per tenerti legato/a a me, ma ho sbagliato: i cuori non si possono ammanettare.

Ho perso il mio amore, i miei sogni, la fiducia nell’amore… tutto…ma ho ritrovato me stesso nella solitudine silenziosa di un amore finito ma troppo grande da dimenticare!

Il nostro amore è nato per scherzo, per gioco, per follia.. e per scherzo, per gioco, per follia ora il nostro amore è finito.

Saprò abituarmi a non pensarti più, a fingere di essere felice, a dire alla gente ‘che era destino’ il fatto di non poter stare insieme, ma non so se saprò dire un giorno al mio cuore che è finito il nostro AMORE!!!

Il dialogo è alla base di tutto a volte sono proprio le parole non dette che portano al capolinea una storia.

L’amore nasce con 1 sorriso, cresce con 1 bacio, finisce con 1 lacrima.

Un consiglio è d’obbligo: se siete davvero intenzionati a lasciare il partner, utilizzate gentilezza, ma siate fermi nella vostra decisione.

Come lasciare un ragazzo per messaggio

Che parole usare per lasciare? Come già sottolineato, ce ne sono tante e non tutte assicurano un addio senza drammi. E’ pur vero che, se si tratta di una love story acerba, non ci saranno ‘spargimenti di sangue’. Diversa, invece, è la situazione di coppie che sono insieme da tanti anni e hanno progetti importanti in ballo. Di seguito, alcune frasi su come dire a un ragazzo che lo vuoi lasciare:

Frasi per lasciare il ragazzo per messaggio

Non ti amo più, questo rapporto ormai mi soffoca.

Non provo più quello che provavo prima.

Tra noi c’è un’ottima intesa sessuale, ma questo non basta in un rapporto.

Qualcosa si è rotto e non mi batte più il cuore.

Quando c’è l’amore tutto è perfetto, ma basta un soffio di incertezza per spegnere quel dolce fuoco che rendeva tutto più importante, ora che è spento niente è più normale, la tua anima è tradita, il tuo cuore è spento, i tuoi occhi sono umidi, vorresti non vivere questi momenti che il destino ha reso inevitabili.

La magia del primo amore consiste nel non sapere che esso può finire, è per questo che ti ho amato tanto intensamente.

I grandi amori non muoiono per un colpo di vento: muoiono se li fai morire dentro, finiscono se hai dato tanto fino a logorarti il cuore.

La mia vita non mi permette di avere un rapporto così.

Non ti amo più e la nostra relazione mi soffoca.

Siamo diversi e neanche te ne rendi conto.

Le nostre strade non sono più parallele, ci stiamo perdendo.

