È sempre difficile quando ci si lascia con una persona, che sia un partner o un amico: ecco però alcune frasi di addio a cui ispirarsi.

È sempre difficile dirsi addio, in particolare di persona o o anche scrivendolo su un biglietto. Se proprio non si può fare altrimenti, però, possono tornare utili alcune frasi di addio o di commiato, che vanno bene sia per quanto riguarda un amore finito o anche un’amicizia sia se bisogna salutare una persona che non è chiaro se rivedremo. Ecco quindi diverse idee per frasi di commiato che possono rendere meno pesante il distacco con una persona cara.

Aforismi di addio: le frasi più efficaci

Ecco alcuni esempi di frasi per dire addio a qualcuno:

Aforismi e frasi d’addio

Se un addio si sofferma, vattene prima. – Giorgio Morabito

Addio è breve e finale, una parola dai denti aguzzi che mordono la corda che lega il passato al futuro. – John Steinbeck

Addio mio piccolo signore, che sognavi i treni e sapevi dov’era l’infinito; tutto quel che c’era io l’ho visto, guardando te. E sono stata ovunque, stando con te. – Alessandro Baricco

Dirsi addio non ha importanza. E’ il tempo passato assieme che davvero conta. – Trey Parker

Non esiste addio per le persone che si amano. – Adelina

Voglio dire che ho lasciato scuole e posti senza nemmeno sapere che li stavo lasciando. È una cosa che odio. Che l’addio sia triste o brutto non me ne importa niente, ma quando lascio un posto mi piace saperlo, che lo sto lasciando. Se no, ti senti ancora peggio. – J. D. Salinger

Le frasi di addio per lui

Tra le frasi di addio per amore, vale la pena fare una distinzione di genere, prendendo quelle che vanno bene da usare nei confronti di un ragazzo. Ecco alcuni esempi:

Frasi d’addio per lui

Addio stupido uomo dei miei sogni. Continui a non comprendere il mio amore, e per questo esco per sempre dalla tua vita. Ti auguro che nessuno ti faccia soffrire mai come tu hai fatto soffrire me. – Anonimo

L’inizio è dolce, assurdo, felice. L’intreccio pieno di buona volontà, forte e carico di tensioni. La fine, una lacerazione. – Nuria Barrios

Non sai quanto fa male dirti addio ma purtroppo è la scelta più giusta che possa fare per entrambi. Non sai amarmi e non posso più sopportare d’essere il tuo ultimo pensiero, se non mi puoi amare, lasciami andare… – Anonimo

Ti ho desiderato, ti ho aspettato, ti ho amato e adesso ti dico addio perchè ti voglio troppo bene! – Anonimo

Ti prego, ormai sarebbe inutile tornare indietro. Portiamo fino in fondo la decisione presa… e Addio! – Anonimo

Le frasi di addio per lei

La stessa cosa vale per il genere femminile, ovvero frasi di addio da inviare a una ragazza. Ecco alcuni esempi:

Frasi d’addio per lei