Frasi sull’amore finito: le frasi più belle sulla fine di una storia, quelle da dedicare e dedicarsi dopo essersi lasciati.

Si dice che tutto ciò che ha inizio, ha poi una fine. Anche l’amore, purtroppo. Quando ci ritroviamo a dover affrontare la fine di un amore, purtroppo ci attanaglia il cuore una grande tristezza. Spesso non riusciamo nemmeno a guardare avanti, sfioriamo la depressione. Ma anche la fine di un amore può essere d’insegnamento. Anzi, questo tipo di dolore, che equivale a un lutto, è sempre un motivo di crescita.

Per esorcizzare la sofferenza può essere utile condividerla anche attraverso i pensieri di chi ci è già passato, ha vissuto questa stessa esperienza e ha saputo superarla. Scopriamo insieme quali sono le frasi sull’amore finito più belle ed emozionanti, da dedicare a una persona speciale o da tenere per sé, come spunto di riflessione per migliorarsi.

Frasi per la fine di un amore: le più belle e struggenti

A volte può essere utile, per superare un amore perso all’improvviso, lasciarsi accompagnare dalle parole di autori importanti o meno conosciuti, ma che abbiano già fatto esperienza del dolore che si prova quando finisce una storia. Alcuni aforismi sono incoraggianti, altri sono struggenti e romantici. Ne esistono per ogni stato d’animo e adatte ad ogni fase della rottura. E possono essere sempre, in ogni momento, d’aiuto.

Abbraccio di consolazione

Ecco alcune delle migliori frasi sulla fine di una storia, da non confondere con quelle, altrettanto emozionanti, sull’amore in generale:

– È la vita. A volte credi che due occhi ti guardino e invece non ti vedono neanche. A volte credi d’aver trovato qualcuno che cercavi e invece non hai trovato nessuno. Succede. E se non succede, è un miracolo. Ma i miracoli non durano mai. (Oriana Fallaci)

– Molto spesso, per riuscire a scoprire che siamo innamorati, forse anche per diventarlo, bisogna che arrivi il giorno della separazione. (Marcel Proust)

– Quando un amore finisce, uno dei due soffre. Se non soffre nessuno, non è mai iniziato. Se soffrono entrambi, non è mai finito. (Marilyn Monroe)

– Ma ogni storia ha la stessa illusione, sua conclusione; e il peccato fu creder speciale una storia normale. (Francesco Guccini)

– Chissà se un giorno, guardando negli occhi di chi ti avrà dopo di me, cercherai qualcosa che mi appartiene. (Pablo Neruda)

– Fummo quello che non si racconta né si ammette, ma che mai si dimentica. (Frida Kahlo)

– Il più bel momento dell’amore è quando ci si illude che duri per sempre; il più brutto quando ci si accorge che dura da troppo. (Marlene Dietrich)

– Ho sceso, dandoti il braccio, almeno un milione di scale, e ora che non ci sei è il vuoto ad ogni gradino. (Eugenio Montale)

– Solo l’amare, solo il conoscere conta, non l’aver amato, non l’aver conosciuto. (Pier Paolo Pasolini)

Altre frasi di addio a un amore

Di frasi dopo essersi lasciati spesso è così colmo anche il nostro cuore, da poterci trasformare in prima persona in autori di aforismi, senza più bisogno di alcuna citazione. Ma difficilmente riusciremmo a ironizzare sulla nostra stessa sofferenza. Se quindi vorresti sorridere del tuo dolore per cercare di esorcizzarlo, queste potrebbero essere le frasi più adatte a te:

– Ah, senti, c’è un unico tipo di amore che regge: quello non corrisposto. (Woody Allen)

– Non essere giù perché la tua donna ti ha lasciato: ne troverai un’altra e ti lascerà anche quella. (Charles Bukowski)

– Fai bene ad andartene. Anch’io, se potessi, mi lascerei. (Freak Antoni)