Grazie allo smartwatch è possibile portare il Green Pass sempre con se. Scopriamo come fare in base a quelli più usati.

Il Green Pass è ormai diventato un vero e proprio lascia passare, indispensabile per accedere nei locali e a diversi tipi di eventi. Spesso portare con se il foglio da mostrare può essere poco pratico e per questo si cercano sempre nuove vie per semplificarsi la vita.

Una di queste è quella di far uso degli smartwatch grazie ai quali è possibile mostrare il proprio Green Pass mostrando semplicemente l’orologio. Ciò che conta è avere un modello compatibile e seguire le istruzioni.

Green Pass sullo smartwatch: ecco come fare

Iniziamo con il dire quali sono gli smartwatch compatibili.

Si tratta degli Apple Watch, di quelli con sistema operativo Wear OS di Google e, più in generale, di tutti quelli che consentono di importare immagini.

Con gli Apple Watch i modi sono diversi. Il primo è quello di scaricare il QR code dalle varie app che lo consentono. Un altro modo è quello di salvare l’immagine nella galleria dell’Iphone collegata in modo da potervi accedere. Infine, si può salvare il QR code come screenshot.

Chi ha Android può usufruire sempre delle app apposite, inserire il QR code sul Google Pay dello smartphone e salvare il QR come screenshot.

Per gli altri smartwatch, il green pass diventa disponibile solo qualora ci sia il modo di collegare gli stessi alla libreria foto del proprio smartphone. Da lì in poi, il procedimento è sempre lo stesso.

Per i primi due casi, ricordiamo che le app dalle quali è possibile scaricare il proprio green pass, ad oggi sono Io, Immuni e Stocard.

Cosa fare per avere il codice verde

Per chi ancora non lo sapesse, il Green pass si ottiene dopo aver effettuato almeno la prima dose del vaccino, se si è avuto e superato il Covid (certificazione valida per sei mesi) e, in assenza di vaccino, se si effettua un tampone molecolare.

In quest’ultimo caso la durata sarà di 24 o 72 ore, a seconda del tipo di tampone scelto. Una volta ottenuto l’esito negativo sarà possibile accedere al Green Pass ed inserire lo stesso sul proprio smartwatch in modo da averlo sempre con se e pronto per essere mostrato.