Ecco alcuni aforismi e frasi del buongiorno da utilizzare per augurare una serena, buona e bella giornata alle persone care.

Il buongiorno si vede dal mattino, anche perché un pensiero al giorno per un amico o per una persona cara va sempre bene per cominciare la giornata. Ci si può ispirare alle frasi dei poeti che fanno riflettere, oppure lasciarsi andare alla nostalgia dei giorni migliori, o sopratutto si può dedicare una frase divertente per regalare un sorriso prima di iniziare la giornata. Insomma, una frase di buongiorno va sempre bene! Ma quale scegliere? Ecco una carrellata dei migliori aforismi sul buongiorno, adatti per ogni occasione e scelta stilistica.

Frasi belle di buongiorno: le migliori da dedicare a chi si ama

Ecco una selezione di bellissimi aforismi da dedicare a qualcuno che ami:

Buongiorno per chi si ama

“A volte per cominciare bene la giornata basta un buongiorno detto dalla persona giusta”. – Anonimo

“Vivi ogni giorno come se fosse ogni giorno. Né il primo né l’ultimo. L’unico”. – Pablo Neruda

“Noi due che prendiamo il caffè, io che ti passo lo zucchero e tu che mi addolcisci il cuore. Ecco, questo sarebbe un buongiorno”. – utente di Twitter

“Ogni giorno dì a qualcuno che c’è in lui qualcosa che ammiri e apprezzi. Ti accorgerai che occorrono meno di due secondi per far felice una persona”. – Richard Carlson

“Ti mando un dolce bacio avvolto in un pensiero. Te lo mando per augurarti un caldo buongiorno. Un bacio da chi non ha mai smesso di pensarti”. – Anonimo

“Un giorno senza sorriso è un giorno perso”. – Charlie Chaplin

“Per iniziare la giornata scelgo un caffè, per continuarla, un sorriso”. – Stephen Littleword

“Tu non lo sai ma c’è qualcuno che appena apre gli occhi la mattina ti ha già nei suoi pensieri e rimani li fino a sera fin quando i suoi occhi non si richiudono” – Goethe

“Ma se ti svegli e hai ancora paura ridammi la mano cosa importa se sono caduto se sono lontano”. – Fabrizio De Andrè

Buona giornata: le frasi simpatiche da inviare

Per regalare un sorriso a un amico o chi si vuole, una frase di buongiorno divertente va sempre bene. Eccone alcune:

Buongiorno simpatico

“Puoi svegliarti anche molto presto all’alba, ma il tuo destino si è svegliato mezz’ora prima di te”. – Proverbio africano.

“Dicono che al mattino si ha una marcia in più, però la mia non entra. Buongiorno!” – Anonimo

“Il mio letto non sta bene oggi, così ho deciso di rimanere a casa a prendermi cura di lui”. – Anonimo

“I primi cinque giorni dopo il week end sono i più duri da affrontare”. – Anonimo

“Si dice “Buongiorno”. Si legge: “Che sonno”” – Anonimo

“Dormire è la mia droga, il mio letto è il mio pusher e la sveglia è la polizia”. – Anonimo

“La mattina non puoi sempre alzarti e correre, ricordati che non sei né leone né gazzella… e c’hai pure una certa età! Buongiorno”. – Anonimo

“Oggi mi sono svegliato e mi sono reso conto di tre cose terribili: oggi non è venerdì, neanche domani è venerdì, e neanche dopodomani è venerdì”. – Anonimo

“Buongiorno. Prevedo una giornata ricca di “lo faccio dopo”” – Anonimo.

“Ma non c’eravamo già svegliati ieri?!” – Anonimo

Buon risveglio: le frasi migliori per iniziare bene

Quando ci si sveglia, non c’è niente di più bello che accendere il cellulare e trovare su Whatsapp una bella frase per iniziare al meglio la giornata. Ecco le migliori da inviare e da ricevere anche:

Buongiorno per iniziare bene la giornata