Buongiorno divertente: le frasi migliori per un buongiorno simpatico per regalare un risveglio pieno di umorismo ai nostri amici o parenti.

Cosa c’è di meglio di una bella tazza di caffè e un cornetto al risveglio? Magari un bel buongiorno divertente! Se hai intenzione di sorprendere un tuo parente, un tuo amico, i tuoi genitori o i tuoi figli con delle frasi originali, lasciati ispirare dalle nostre proposte. Scopriamo insieme le frasi del buongiorno divertenti scritte da umoristi improvvisati o partorite dalla penna e dall’immaginazione di alcuni dei più importanti scrittori e pensatori di sempre!

Buongiorno divertenti da condividere con chi ci vuole bene

Come per un buongiorno profondo e riflessivo, anche il buongiorno divertente più adatto dovrà essere ‘calibrato’ a seconda del rapporto che hai con il destinatario. Se stai scrivendo un messaggio di buongiorno a un tuo amico potrai osare su certi punti, se invece ti stai rivolgendo a un parente probabilmente avrai bisogno di scherzare su altri aspetti della vita.

Ecco alcune frasi anonime ma molto divertenti per un buongiorno simpatico:

Buogiorno divertente

– Dico sempre ‘giorno’ al posto di buongiorno, perché se fosse un buongiorno sarei ancora nel mio letto invece di parlare con la gente.

– Per dormire abbastanza non dovresti andare a dormire lo stesso giorno in cui devi alzarti!

– Penso di essere allergico al mattino.

– Sono in debito di sonno. Sono le notti ad essere brevi o sono io che dormo troppo velocemente?

– Se mi prepari un caffè al mattino ti amerò per sempre, o almeno fino a quando il caffè finisce.

– Se ciascun giorno è un regalo, vorrei sapere dove poter rendere i lunedì.

– Mi sveglio al mattino, sto a letto fino a quando mia mamma preparerà la colazione. E improvvisamente mi ricordo che la mamma sono io.

– Il paradosso del mattino: ci vuole un’eternità per addormentarsi la sera e solo un secondo per addormentarsi dopo che ha suonato la sveglia.

– Senza amici, la vita sarebbe sprecata. Senza amore, il cuore sarebbe sprecato. Senza una storia, un film sarebbe sprecato e senza un messaggio da parte mia, il tuo mattino sarebbe sprecato. Buongiorno!

Buona giornata divertente: le frasi d’autore

Chi lo ha detto che le più grandi personalità della storia della letteratura, e non solo, siano prive di spirito? Anche alcuni autori importanti ci hanno lasciato in eredità frasi, aforismi e battute utilizzabili per poter augurare un buongiorno divertente e più originale del solito. Ecco alcune che potrebbero fare al caso tuo, aggiungendo magari un bel buongiorno all’inizio o alla fine:

Buogiorno divertente d’autore

– La vita è troppo importante per essere presa seriamente. (Oscar Wilde)

– La parte più felice della vita di un uomo è quella che trascorre stando sveglio nel letto la mattina. (Samuel Johnson)

– Goditi la vita. C’è un sacco di tempo per essere morto. (Hans Christian Andersen)

– La pigrizia non è altro che l’abitudine di riposarsi prima di essere stanchi. (Jules Renard)

– Dio è morto, Marx è morto, e anche io non mi sento molto bene. (Eugène Ionesco)

Se anche questi esempi di frasi non fanno al caso tuo o non ti hanno ispirato abbastanza, ecco altri buongiorno divertentissimi e irresistibili:

Buongiorno divertentissimi

– Le prime 24 ore del mattino sono le più dure.

– Io e il mattino non riusciamo a guardarci negli occhi… non voglio aprire i miei!

– Tutti vogliono che io sia una persona mattiniera. Potrei esserlo… se solo la mattina iniziasse dopo mezzogiorno!

– Io ve lo direi anche buongiorno, ma per saperlo con certezza dovrei aspettare stasera.

– I primi cinque giorni dopo il weekend sono i più duri da affrontare.

– Certe mattine ti svegli con una gran voglia di ricominciare a dormire.