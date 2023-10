Il significato della canzone Una rosa blu di Michele Zarrillo: quello che c’è da sapere sul testo del brano più famoso del cantautore romano.

Può una canzone avere due vite? La risposta è sì, senza alcun dubbio. E non solo nell’epoca dei social network, dove non di rado vengono riportate al successo canzoni che di anni e anni fa, cosa sempre più comune grazie all’avvento di TikTok. Capitava anche anni fa, e lo sa bene Michele Zarrillo, che ha beneficiato nel corso della sua carriera di una doppia vita per la sua canzone oggi più famosa, Una rosa blu.

Scritta da Paolo Amerigo Cassella e musicata dallo stesso Zarrillo con Totò Savio, questa canzone venne infatti presentata dall’allora giovane cantautore romano nel 1982 a Sanremo, nella categoria Aspiranti, senza riuscire a superare l’eliminatoria. Fu un flop, in quel momento. Ma quando venne ristampata, in una nuova versione, nel 1997, divenne un successo straordinario, capace di proiettare Zarrillo nell’Olimpo della musica pop italiana e di dargli la meritata fama di cui gode ancora oggi.

Una rosa blu di Michele Zarrillo: il significato della canzone

Il brano più famoso nella carriera dell’ex voce e chitarra dei Semiramis è null’altro che una canzone d’amore. Al centro della vicenda ci sono sentimenti, le emozioni forti e profonde che solo poche persone riescono a farci provare nella nostra vita.

Più nel dettaglio, la ‘rosa blu’ nel testo della canzone cantata da Zarrillo è un simbolo della donna amata, una caratteristica peculiare che l’ha resa indimenticabile, e che finisce per simboleggiare tutte le qualità che rendono questa donna speciale.

Una donna “snob e bionda” come Londra, a suo modo folle, forte, indipendente. Una donna moderna, diremmo in quest’epoca storica, di quelle che non si lasciano andare ad amori semplici, che si affezionano di rado, e solo delle persone giuste. Una persona capace di dimenticare il dolore e superare le relazioni poco importanti.

Caratteristiche che in teoria dovrebbero risultare negative, nell’ottica del protagonista. Eppure, nonostante tutto faccia presupporre che una loro relazione non possa portargli altro che dolore, l’uomo non può smettere di desiderarla. Non può farne a meno di lei perché completamente innamorato di ogni suo aspetto, di ogni sua caratteristica, di ogni suo pregio e difetto.

E lo capisce anche dal fatto che con lei riesce a parlare anche di una sua vecchia relazione, riesce a raccontarle i dettagli di una ex, una donna importante di cui ormai “se ne frega“, perché se la storia è finita vuol dire che “doveva andare così“. Sul finale però anche la storia con la “rosa blu” sembra trovare un epilogo non proprio positivo.

Perché quella “rosa blu”, con le sue metaforiche spine, finisce per pungere il suo cuore e per entrargli talmente in profondità che il cantante finisce per ammettere che ormai “non va più via”, anche se la storia potrebbe già essere finita.

Una rosa blu di Michele Zarrillo: il testo della canzone

Una rosa blu sulla pelle tua,

mi ricordi Londra snob e bionda con un filo di follia.

Dicono di te, pare che ci stai,

che ti scaldi presto che poi tutto il resto e non ti leghi mai.

