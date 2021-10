Le frasi divertenti sull’amicizia sono destinate agli amici che non hanno bisogno di troppe spiegazioni: vediamo le battute più spiritose.

Quali sono le frasi divertenti sull’amicizia? Alcune possono essere destinate solo agli amici con cui abbiamo maggiore confidenza, altre possono strappare un sorriso anche a coloro che non sono proprio best friends. Diamo uno sguardo alle battute migliori, che possono essere utilizzate anche come frecciatine nei riguardi di qualcuno che non si è comportato troppo bene.

Frasi ironiche sull’amicizia: le migliori

Le frasi per amiche pazze non servono solo a strappare un sorriso, ma anche per esprimere vicinanza nei periodi più neri. Eh già, una frase divertente, anche se qualcuno la considererebbe fuori luogo, può essere davvero utile quando si ha l’umore a terra. Ovviamente, tra mittente e destinatario ci deve essere un certo tipo di legame, un rapporto che sa andare anche oltre i silenzi. Le frasi scherzose per amici sono tante, per cui diamo uno sguardo alle migliori:

Frasi ironiche sull’amicizia

Un amico è uno che sa tutto di te e nonostante questo gli piaci. (Elbert Hubbard);

Incontri persone che ti dimenticano. Dimentichi persone che incontri. Ma a volte incontri persone che non puoi dimenticare. Quelli sono i tuoi amici. (Mark Twain);

Dopo una pessima giornata, i buoni amici ti mandano messaggi consolatori, i veri amici si presentano con birra, pizza, abbracci e un piano. (Fragmentarius);

I veri amici non ti fanno sentire in paradiso ma ti danno la certezza che all’inferno almeno non sarai solo. (Michele Bravi);

Chi trova un amico con il tuo stesso disturbo psichiatrico trova un tesoro (Anonimo);

L’amicizia nasce nel momento in cui una persona dice ad un’ altra: Cosa? Anche tu? Credevo di essere l’unica! (C. S. Lewis);

Gli amici hanno lo stesso gruppo sanguigno della tua anima e sono in grado di offrirti abbondanti trasfusioni di felicità (Fabrizio Caramagna);

Quelli che ti cercano solo quando hanno un problema, non sono amici. Sono un problema. (Rudy Zerbi);

L’amicizia non è possibile tra due donne, se una delle due è vestita in maniera molto elegante. (Laurie Colwin);

Non c’è niente di meglio di un amico, a meno che sia un amico con cioccolato. (Linda Grayson);

Contrarre amicizie. Verbo stonato. L’amicizia è espansiva. (Dino Basili);

È una delle benedizioni dei vecchi amici che tu possa permetterti di essere stupido con loro. (Ralph Waldo Emerson);

Mi piace avere amici rispettabili; mi piace essere il peggiore della compagnia. (Jonathan Swift);

Sono sicuro che se tutti gli uomini sapessero ciò che dicono gli uni degli altri, non ci sarebbero quattro amici al mondo. (Blaise Pascal);

Amici. Ci si vede troppo, ci si vede meno, non ci si vede più. (Jules Renard);

Chi trova un amico, prima o poi lo perde. (Roberto Gervaso);

Un solo problema è più difficile di trovare degli amici: come disfarsene. (Mark Twain);

Quand’ero bambina avevo due amici immaginari… che però giocavano tra loro. (Rita Rudner).

Frasi spiritose sull’amicizia

Le battute sugli amici non finiscono di certo qui. Prendere spunto dal web, soprattutto quando non si gode di eccessiva creatività, è la cosa migliore. Ricordatevi sempre di selezionare con cura il destinatario perché ci vuole un attimo per passare dal ‘livello’ migliori amici a quello di ottimi rivali.

L’amicizia ha come comun denominatore tre grandi c: confidenza, complicità, cazzate. (Anonimo);

Molte delle parole più belle iniziano per A: Amore. Amicizia. Affetto. Apizza. Alasagna. Abirra. (Anonimo);

L’amicizia è quella cosa che quando descrivi le tue ansie, l’altro si fa una risata, ti prende per il culo e poi ti dice che fa di peggio. (Anonimo);

Se ti mando 36 messaggi consecutivi e non me ne vergogno affatto allora la nostra è vera amicizia. (Anonimo);

Amicizia è quando vorresti taggare una tua amica in un video demente ma ti anticipa lei mandandotelo in privato. (Anonimo);

Le amicizie sono come le tette: ci sono quelle grandi, quelle piccole e quelle finte. (Anonimo);

Il migliore amico è chi ha sul suo telefono foto tue che metterebbero in seria discussione il tuo futuro e la tua credibilità lavorativa. (Anonimo);

I selfie peggiori li riservi alla tua migliore amica. (Anonimo);

Noi che le amiche le scegliamo con cura.. eh sì! Devono avere i nostri stessi disturbi mentali! (Anonimo);

L’amicizia è quella cosa che ‘ci vediamo là’ ed entrambi sanno dov’è ‘là’. (Anonimo);

Gli amici non si preoccupano se la tua casa è in ordine, ma se hai abbastanza birre. (Anonimo);

Chi trova un amico che ti sequestra il telefonino quando sei ubriaco, trova un tesoro. (Anonimo);

I veri amici sono quelli che quando hai delle scarpe di merda ti dicono “Comunque si vede che sono comode”. (Anonimo);

I veri amici non sono quelli che ascoltano per ore i tuoi problemi d’amore ma quelli che ti interrompono con COSA TE NE FREGA ANDIAMO A BERE. (Anonimo);

L’amicizia non c’entra col chi è arrivato prima o chi conosci da più tempo, ma da chi arriva con più bottiglie di prosecco in mano. (Anonimo);

Quelli che “ti voglio bene e ti parlo da amico” e ti danno consigli di merda, pensa se gli stavi sulle palle. (Anonimo);

I veri amici si possono contare sulle dita. Poi ci sono quelli che stanno localizzati. Sul medio. (Anonimo).

Le frasi divertenti sull’amicizia sono destinate ai best friends che allietano le nostre giornate, a quelli che riescono a farci vedere un po’ di luce anche nella notte più buia.