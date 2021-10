Sempre più utenti decidono di iscriversi a Prime Video, la piattaforma streaming di Amazon: ecco come fare.

Tra film, serie TV, documentati e anche programmi televisivi, il catalogo di Amazon Prime Video comprende un numero incredibile di contenuti, molti dei quali originali e esclusivi. E poi non vanno dimenticati neppure gli eventi in diretta come ad esempio le partite di Champions League. Proprio tutti questi contenuti il numero di utenti che vogliono abbonarsi alla piattaforma streaming è in continuo aumento: se anche voi siete tra coloro che vogliono sottoscrivere un abbonamento, vediamo ora come iscriversi a Prime Video.

Come registrarsi a Prime Video

Se vuoi sapere come iscriverti gratis ad Amazon Prime Video devi sapere che purtroppo non è possibile: è infatti necessario sottoscrivere un abbonamento, che può essere mensile o annuale. L’abbonamento alla piattaforma streaming è incluso a quello ad Amazon Prime, che vi permette di avere dei vantaggi quanto acquistate dei prodotti per l’appunto su Amazon. Il costo dell’abbonamento a Prime Video è di 3,99 euro al mese o 36 euro all’anno.

Come abbonarsi ad Amazon Prime Video quindi? Vi basterà collegarvi al sito di Amazon, cliccare su “Ciao, Accedi. Account e liste” e completare la procedure di registrazione inserendo i vostri dati. A questo punto avrete creato un Account Prime che sarà gratuito per un periodo di prova di 30 giorni, nei quali potrete anche usufruire della piattaforma streaming Prime Video. Dopodiché potrete scegliere se annullare l’iscrizioni o se mantenerla scegliendo il piano di abbonamento: quello mensile o quello annuale.

Come accedere a Prime Video da TV

Potete ovviamente accedere alla piattaforma di Amazon Prime Video sia da un dispositivo mobile che dalla vostra TV, a patto che quest’ultima sia una Smart TV o abbiate strumenti come il Google Chromecast o la chiavetta Fire Stick.

Vi basterà collegarvi all’app Prime Video, inserire le vostre credenziali (nome utente e password con le quali vi siete registrati sul sito) e immediatamente avrete a disposizione l’intero catalogo della piattaforma streaming da poter vedere: dai film alle partite di Champions League su Amazon.

