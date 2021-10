Ecco il significato di Silver single, che identifica una donna che è rimasta single passati i 50 anni. Ecco l’origine e cosa c’è da sapere.

Avete mai sentito parla dei Silver single? L’ultima parola di questa espressione fa pensare a qualcuno che non ha una relazione amoroso in corso, ma Silver? Usare queste due parole inglesi ha un significato bene preciso, ovvero identifica le persone, in particolare le donne, che sono single dopo aver superato i 50 anni. Può succedere che siano state sposate e poi abbiano divorziato, e che non abbiamo mai avuto una relazione: si può utilizzare a scapito di questa informazione. Come mai si dice così? E in quali contesti? Ecco tutto quello che c’è da sapere sull’argomento.

Origine : dall’inglese

: dall’inglese Quando si usa: per indicare persone single che abbiano più di 50 anni.

si usa: per indicare persone single che abbiano più di 50 anni. Lingua : inglese.

: inglese. Diffusione: globale.

Il significato e l’origine di Silver single

Il termine è l’insieme di due parole inglesi, che si usano anche quotidianamente nel linguaggio italiano. Silver si traduce in “argento“, single è la parola che indica una persona che è “da sola” dal punto di vista delle relazioni amorose. Qual è l’origine del termine? Non c’è certezza su questo, ma si presume sia perché le persone che hanno superato i 50 anni comincino ad avere i capelli grigi, quindi “d’argento” per usare un termine più positivo.

Quindi Silver single si usa per indicare quelle persone, sopra i 50 anni di età, che sono single. Si usa in contesti di relazioni online, o anche semplicemente su articoli che trattano dell’argomento specifico per trovare l’anima gemella per queste tipo di persone che non sono più giovanissime.

Esempi d’uso

Ecco un esempio di titolo di articolo online che si può scovare sul web:

“Silver single: cosa fare quando ci si lascia dopo i 50 anni. Paolo Crepet: “Puntate su amicizia e interessi” da La Repubblica del 31 agosto 2021.