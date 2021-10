La compagnia aerea low cost ucraina, SkyUP, cambia le regole per il dress code delle sue hostess: non più tacchi d’obbligo, ma…

A partire da quest’autunno i passeggeri dei voli SkyUP, compagnia low cost ucraina, saranno accolti dalle hostess nella loro nuova uniforme. La compagnia area ha deciso di dire addio allo stile che per anni ha caratterizzato la mise delle assistenti di volo, per rivoluzionarlo completamente. Le nuove divise, infatti, saranno costituite da tailleur pantaloni dalle linee morbide e al posto dei tacchi ci saranno delle comode sneakers.

Le nuove divise delle hostess ucraine

In un comunicato la SkyUp ha presentato il suo progetto per le nuove uniformi, un cambiamento radicale a cui si è arrivati dopo aver “analizzato l’evoluzione globale dell’uniforme delle assistenti di volo dai primi anni ’30”. La responsabile del dipartimento marketing della compagnia aerea, Marianna Grigorash, ha sottolineato come i tempi siano cambiati, così come le donne, per cui è necessario rifarsi a nuovi valori “libertà, bellezza naturale e individualità”. I colori scelti per le nuove uniformi si ispirano ai “colori del cielo, che si possono vedere dall’abitacolo con un arancione e un blu tenui come al tramonto e durante l’alba”.

Il cambiamento di look, che vediamo in foto, non si esaurisce soltanto con le nuove divise e le sneakers, ma si estende anche al trucco e all’acconciatura. Per un approccio più naturale, il classico chignon viene rimpiazzato dalla possibilità di sfoggiare acconciature differenti e portare anche i capelli sciolti.

I cambiamenti nel dress code delle hostess

Quello della SkyUP non è il primo caso di cambiamento di rotta per le compagnie aree riguardo al look delle assistenti di volo. Altre compagnie si erano già mosse in questa direzione, come la Virgin Atlantic che aveva eliminato l’obbligo per le hostess di essere truccate, o anche le compagnie Japan Airlines e Norwegian Airlines che hanno offerto la possibilità di scegliere tra scarpe basse e tacchi alti.