Dopo anni di duro lavoro ed un anno di pandemia che ha portato al rinvio della data di inizio, l’expo Dubai 2020 ha finalmente preso il via mostrandosi in tutta la sua magnificenza. Ecco quali sono i suoi punti di forza.

Per l’Expo Dubai 2020 non si può dire che si sia badato a spese. Il costo totale ammonta infatti a quasi sette miliardi di dollari. Una cifra che ha consentito di dar vita ad una fiera davvero ricca che avrà la durata di sei mesi. Con 192 padiglioni nazionali ed altri internazionali, in questi primi giorni, l’expo si è già mostrata al meglio, mettendo in scena delle installazioni davvero scenografiche e volte a stupire il pubblico. Installazioni tra le quali figurano ovviamente tutti i paesi del mondo.

Cosa c’è da vedere all’interno dell’Expo Dubai 2020

Sono davvero tante le attrazioni presenti a questa fiera che si mostra più che mai imponente.

Dubai

Tra le tante non si possono non menzionare il razzo spaziale Falcon X, la replica del David di Michelangelo e una vera mummia egiziana.

Tra padiglioni scintillanti e percorsi di vario tipo, non si può non restarne abbagliati, sopratutto se si pensa alle tante esperienze immersive che consentono a chi la visita di trovarsi al centro della scena.

Tra i tanti padiglioni non manca ovviamente quello italiano il cui slogan è “La bellezza unisce le persone” e al cui interno è possibile ammirare la cultura del nostro paese passando dai più grandi tesori dell’arte all’immancabile cucina che ci rende da sempre famosi in tutto il mondo.

Un Expo che punta ad essere sostenibile

Ed è ancora una volta la sostenibilità la ruota motrice di tutto. Come avvenuto anche per le Olimpiadi Tokyo 2020, infatti, Expo Dubai 2020 si è impegnata molto in tal senso.

Nonostante il grande impatto dato dalle installazioni in cemento sembra infatti che almeno il 90% dei materiali sarà riutilizzato per costruire edifici permanenti.

Il tutto per un’esposizione che durerà mezzo anno e che già dai primi giorni sta iniziando a far parlare di se. Sopratutto per l’apparenza che, ancor prima dei contenuti, tende a saltare all’occhio, ad incantare e a stupire.