Il passato è ciò che resta dietro di noi. Quello che ci ha portato fin dove siamo arrivati, come individui o come collettività. È il nostro vissuto, l’insieme delle nostre vite. È qualcosa che può insegnare o che può far soffrire, che a volte sembra tornare, a volte vorremmo dimenticare. Connesso strettamente con il presente e il futuro, è qualcosa con cui tutti, prima o poi, devono fare i conti. Andiamo a scoprire quali sono le più belle frasi sul passato, pensieri profondi che possono accompagnare le nostre riflessioni sul tempo che scorre.

Le migliori frasi sul passato che ritorna

Di corsi e ricorsi storici parlava il filosofo Giambattista Vico già nel XVIII secolo. Perché il tempo, come fosse una ruota, sembra girare e rigirare, e a volte ciò che è accaduto nel passato sembra ripresentarsi davanti ai nostri occhi. Per questo si dice che la storia insegna. Per questo da ciò che è successo possiamo imparare lezioni importanti.

Scopriamo insieme alcune tra le più belle frasi sul passato che ritorna:

– Tutti coloro che dimenticano il loro passato sono condannati a riviverlo. (Primo Levi)

– E così andiamo avanti, barche contro la corrente, incessantemente trascinati verso il passato. (Francis Scott Fitzgerald)

– Non è vero, come dicono molti, che si può seppellire il passato. Il passato si aggrappa con i suoi artigli al presente. (Khaled Hosseini)

– Non voglio più pensare al passato, ma lui non fa altro che pensarmi e volermi indietro. (Jean-Paul Malfatti)

– Un uomo non può liberarsi dal passato più facilmente di quanto possa farlo dal suo corpo. (André Maurois)

Frasi per dimenticare il passato

Ma a volte quel passato che torna, ci assilla, ci dilania il cuore, pur essendo maestro di vita vorremmo lasciarlo alle spalle. Come si fa a dimenticarlo? Come si fa a cancellare ciò che è successo? Come si può cambiare ciò che è già stato? Forse è impossibile, ma ci sono alcuni aforismi che potrebbero farci riflettere anche su questo punto:

– Quando non si può tornare indietro, bisogna solo preoccuparsi del modo migliore per avanzare. (Paulo Coelho)

– Dimenticare è facile: basta non ricordare. (Vasco Rossi)

– Mettiamoci a inventare il domani, invece di pensare a ciò che ci è accaduto ieri. (Steve Jobs)

– È storia passata, storia passata, e il gioco va avanti. Un nuovo mazzo di carte. Un altro bicchiere. E tanta tristezza. Ci hanno costruiti per non durare, e sprechiamo così tanto, commettiamo così tanti errori. (Charles Bukowski)

– Non c’è modo di tornare indietro. Perciò tanto vale che andiamo avanti. (Suzanne Collins)

Frasi sul passato da non dimenticare

Il passato può essere però un ottimo maestro di vita, anche un amico in certi casi, specialmente quando viviamo un presente che non ci soddisfa. Perché la vita è fatta di cicli, di periodi, e alterniamo momenti di gioia a momenti di tristezza. Vale la pena, quando si vivono questi ultimi, cercare di trovare rifugio negli altri, ricordando un passato sereno che, chissà, potrebbe tornare, o continuare a vivere nella nostra memoria. Ecco alcune frasi sul passato che non può e non deve essere dimenticato:

– Il passato non è un pacchetto che si può mettere da parte. (Emily Dickinson)

– Darei tutti i miei giorni per un unico ieri. (Jim Morrison)

– La vita può essere capita solo all’indietro, ma va vissuta in avanti. (Soren Kirkegaard)

– Il futuro è una porta, il passato ne è la chiave. (Victor Hugo)

– Studia il passato se vuoi prevedere il futuro. (Confucio)

Frasi sul passato, presente e futuro

Il legame tra ciò che è, ciò che è stato e ciò che sarà, come abbiamo visto è stato più volte oggetto delle riflessioni di grandi pensatori. Questo scorrere del tempo inesorabile ci costringe a fare i conti con tre fasi della nostra esistenza, quella conosciuta, quella che stiamo vivendo e quella che forse conosceremo, tenendole tutte in grande considerazione. Queste alcune delle riflessioni più interessanti al riguardo:

– Le persone come noi, che credono nella fisica, sanno che la distiznione tra passato, presente e futuro è solo un’illusione ostinatamente persistente. (Albert Einstein)

– L’uomo che vive in tre luoghi, nel passato, nel presente nel futuro, può essere infelice se uno di questi tre non ha valore. La religione ne ha persino aggiunto un quarto: l’eternità. (Georg Christoph Lichtenberg)

– Ieri è passato. Domani non è ancora arrivati. Abbiamo solo oggi: cominciamo. (Madre Teresa di Calcutta)

– Il tempo non esiste, è solo una dimensione dell’anima. Il passato non esiste in quanto non è più, il futuro non esiste in quanto deve ancora essere, e il presente è solo un istante inesistente di separazione tra passato e futuro. (Sant’Agostino)

– Se il presente cerca di giudicare il passato, perderà il futuro. (Winston Churchill)