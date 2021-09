Malinconiche, sognanti e legate al passato, al futuro e al presente: le frasi sul tempo e gli aforismi da dedicare.

Avere un animo poetico può essere un vero balsamo per la propria vita, proprio perché ci sono sempre delle situazione che possono dare estro alla creatività di ognuno, sia per scrivere lettere, biglietti di auguri per un traguardo importante oppure per lasciare i propri aforismi e citazioni su carta. Le frasi sul tempo che passa possono essere utili in questo senso, per avere degli esempi da cui prendere spunto e per riflettere sul passato, il presente e proiettarsi verso il futuro

Aforismi sul tempo che passa: le migliori citazioni

Cosa fare quando il tempo passa inesorabilmente e lo si vuole far pesare meno alle persone care, magari ai nonni? Ecco tante citazioni da dedicare:

Aforismi sul tempo che passa

“Il tempo e la pazienza possono più della forza o della rabbia” – Jean De La Fontaine

“Il tempo è troppo lento per coloro che aspettano, troppo rapido per coloro che temono, troppo lungo per coloro che soffrono, troppo breve per coloro che gioiscono, ma per coloro che amano il tempo è eternità” – Henry Van Dyke

“Il Tempo è un grande autore. Trova sempre il finale giusto” – Charlie Chaplin

“La vita non è una corsa ma un tiro al bersaglio: non è il risparmio del tempo che conta, bensì la capacità di trovare un centro” – Susanna Tamaro

“Il tempo non va misurato in ore e minuti, ma in trasformazioni” – Fabrizio Caramagna

“Il tempo è come un fiocco di neve, scompare mentre cerchiamo di decidere che cosa farne” – Romano Battaglia

“È il tempo che hai perduto per la tua rosa che ha reso la tua rosa così importante” – Antoine De Saint-Exupéry

“Il tempo scorre lentamente con una velocità impressionante” – Pino Caruso

Frasi sul tempo perso: la malinconia la fa da padrona

Certo, se si pensa al tempo passato e a cosa si sarebbe potuto fare negli anni migliori, la malinconia e la nostalgia possono essere difficile da reggere per molte persone. Ma con queste frasi si può ottenere un lieve sollievo.

Frasi sul tempo perso

“La gente comune pensa soltanto a passare il tempo, chi ha un po’ d’ingegno a utilizzarlo” – Arthur Schopenhauer

“Amare è così breve, e dimenticare così lungo” – Pablo Neruda

“Ormai nessuno ha più tempo per nulla. Neppure di meravigliarsi, inorridirsi, commuoversi, innamorarsi, stare con se stessi. Le scuse per non fermarci a chiedere se questo correre ci rende felici sono migliaia, e se non ci sono, siamo bravissimi a inventarle” – Tiziano Terzani

“L’uomo che osa sprecare anche un’ora del suo tempo non ha scoperto il valore della vita” – Charles Darwin

“La cosa più preziosa che puoi ricevere da chi ami è il suo tempo. Non sono le parole, non sono i fiori, i regali. È il tempo. Perché quello non torna indietro e quello che ha dato a te è solo tuo, non importa se è stata un’ora o una vita” – David Grossman

tempo. Perché quello non torna indietro e quello che ha dato a te è solo tuo, non importa se è stata un’ora o una vita” – David Grossman “Non rimpiango le persone che ho perso col tempo, ma rimpiango il tempo che ho perso con certe persone, perché le persone non mi appartenevano, gli anni sì” – Carl Gustav Jung

Il tempo vola: gli aforismi da dedicare ai propri figli

Quando si è genitori non si vorrebbe mai che i figli crescano troppo velocemente, perché si vivono insieme tanti anni e tante esperienze. Per lasciarli andare per la loro strada, ci sono dei pensieri e degli aforismi che sono molto indicati in questi casi.

Aforismi da dedicare ai figli