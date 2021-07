Frasi sui nonni: aforismi, dediche e pensieri da poter utilizzare per un regalo alla propria nonna o al proprio nonno.

I nonni sono tra le figure più importanti nella nostra vita. Senza di loro, nulla sarebbe uguale. E chiunque, sia che possa goderne per tanti anni, sia che sia costretto a salutarli prima del previsto, ma anche chi non ha nemmeno l’opportunità di poterli conoscere, li porta sempre nel proprio cuore. L’amore che riescono a regalare i nonni è per certi versi anche più speciale rispetto a quello dei genitori. Non a caso, esiste una festa dei nonni, ma non una dei genitori (festeggiati invece da singole giornate speciali). Il 2 ottobre i nostri pensieri sono sempre rivolti a loro, ovunque essi siano.

Se hai intenzione di dedicare loro un pensiero speciale, potrebbe esserti utile trovare ispirazione nelle parole da scrivere in un biglietto tra le tantissime frasi sui nonni pronunciate o scritte da tanti personaggi importanti. Andiamo a leggere insieme alcune delle più emozionanti.

Aforismi sui nonni pronunciati da personaggi famosi

“I nonni sono come i supereroi. Non dovrebbero morire mai“, disse il regista Fausto Brizzi qualche anno fa. Un pensiero molto semplice ma che riesce a riassumere l’importanza che i nonni hanno nelle nostre vite. Perché tutti siamo nipoti, così come tutti siamo figli. Ma oltre all’aforisma di Brizzi, sono tanti i pensieri sui nonni pronunciati da tanti personaggi famosi del mondo dello spettacolo o della letteratura.

Queste alcune frasi che fanno comprendere quale sia il valore dei nonni nelle nostre esistenze:

– “I vecchi detti dei nonni nascondono il più delle volte un messaggio segreto” (Silvia Zoncheddu)

– “Se vuoi che un uomo si corregga, devi cominciare da sua nonna” (Victor Hugo)

– “Si può fare a meno di tutto, ma non dei nonni. Dirò una cosa spiacevole. Anche travestiti da giovani, i bambini li vedono vecchi” (Franca Valeri)

– “Si è sempre in naturale antagonismo con i genitori e in simpatia con i propri nonni” (Gertrude Stein)

– “Nonni: l’amore e la saggezza in carne, ossa e cuore” (Jean-Paul Malfatti)

– “Ciò di cui i bambini hanno più bisogno sono gli elementi essenziali che i nonni offrono in abbondanza. Essi danno amore incondizionato, gentilezza, pazienza, umorismo, comfort, lezioni di vita. E, cosa più importante, i biscotti” (Rudy Giuliani)

Dediche ai nonni con le parole del Papa

Frasi sulla nonna o frasi per il nonno sono state pronunciate ovviamente nel corso del suo pontificato anche da Papa Francesco. Se i tuoi nonni sono particolarmente devoti e amano la figura di Bergoglio, potresti sorprenderli con una dedica ispirata dalle sue parole. Queste alcune delle sue frasi più belle:

– “Che un nonno, una nonna, che forse non può più parlare, che è paralizzato, e il nipote o il figlio arriva e gli prende la mano, e in silenzio la accarezza, niente di più. Questa è la cura della vita“.

– “Le nonne e i nonni sono la nostra forza e la nostra saggezza. Che il Signore ci dia sempre anziani saggi! Anziani che diano a noi la memoria del nostro popolo, la memoria della Chiesa, e il senso della gioia“.

– “I bambini e i nonni sono la speranza di un popolo. I bambini, i giovani perché lo porteranno avanti, porteranno avanti questo popolo; e i nonni perché hanno la saggezza della storia, sono la memoria di un popolo“.

Altre frasi sulle nonne e sui nonni tratte da canzoni

Se quelle fin qui lette non sono riuscite a ispirarti al cun pensiero particolarmente originale o toccante, puoi provare con alcune frase tratte da canzoni dedicate in maniera più o meno esplicita ai nonni. Eccone alcune delle più belle:

– “Mia nonna dice chi cerca trova, ma chi non trova cerca troppo e a forza di cercare cade giù” (Mia nonna, Tiziano Ferro)

– “Aspetterò che aprano i vinai, più grande ti sembrerò e tu più grande sarai. Nuove distanze ci riavvicineranno, dall’alto di un cielo, Diamante, i nostri occhi vedranno” (Diamante, Zucchero)

– “Lei diceva non lo so, e dopo mi stringeva forte ancora un po’, e diceva di non prenderla così, ‘nasce, cresce, poi finisce, e se tradisce ti sarà chiaro che la vita non è un film’” (Non è un film, Articolo 31)

– “Ci sarà dentro te e al di là dell’orizzonte una piccola poesia” (Una poesia anche per te, Elisa)