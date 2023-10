Cosa significa transumanza: in cosa consiste, quando si svolge e perché Giambruno l’ha utilizzata per parlare dei migranti.

Ancora una volta Andrea Giambruno è finito al centro di una clamorosa polemica. Tutta colpa di una gaffe, l’ennesima, da parte del giornalista di Mediaset, conduttore della trasmissione di Rete4 Diario del giorno. Già in passato accusato di negazionismo per alcune idee sul cambiamento climatico, oltre che di sessismo per un’uscita non proprio felice sulle vittime degli stupri, stavolta Giambruno è scivolato su un termine poco comune: ‘transumanza’.

Una parola che viene utilizzata per indicare lo spostamento di animali di grossa o media taglia, ma che il giornalista ha voluto, prendendosi una licenza autoriale probabilmente fuori luogo, usare per parlare dei migranti e del loro spostamento dall’Africa all’Europa. Ma cosa significa davvero ‘transumanza’ e per quale motivo sarebbe stato meglio evitare un paragone di questo tipo?

Giambruno e la transumanza: la gaffe del giornalista

Il ‘fattaccio’ è accaduto durante la puntata del 29 settembre della trasmissione condotta da Giambruno. Una puntata, ovviamente, dedicata a Silvio Berlusconi, che in quel giorno avrebbe compiuto 87 anni. Parlando dei tanti meriti, dal suo punto di vista, dell’ex premier, il compagno di Giorgia Meloni ha voluto sottolineare come fosse un “formidabile visionario geopolitico“, probabilmente “il più grande ministro degli Esteri” degli ultimi trent’anni.

Andrea Giambruno

Parole fino a questo punto opinabili, ma tutto sommato accettabili, prive di qualunque tipo di offesa. Non contento, Giambruno è però a quel punto scivolato sulla classica ‘buccia di banana’, continuando il suo pensiero con queste parole: “Aveva già capito tutto sulla transumanza, se così possiamo definirla, dall’Africa verso l’Europa“.

Un utilizzo improprio del termine che ha scatenato tantissimi commenti negativi sui social. In particolare su X l’indignazione è montata rapidamente, con attacchi che sono piovuti copiosissimi: “Ma non ti vergogni?“, “Ti sei rivelato un razzista“, “Quindi i migranti sono pecore e gli scafisti pastori?“.

Transumanza: significato, in cosa consiste e quando si svolge

Per poter comprendere appieno la portata della gaffe del giornalista di Rete4 ci affidiamo alla definizione del dizionario Treccani. La parola ‘transumanza’ deriva dal francese transhumance e si riferisce alle migrazioni stagionali, su tratti piuttosto lunghi a livello territoriale e con un accentuato dislivello verticale, di animali di grossa e media taglia.

In sostanza, si tratta dello spostamento dalle regioni di pianura a quelle di montagna, e viceversa, sia in maniera spontanea che con la guida dei pastori, di animali quali pecore o vacche. Tradizionalmente la transumanza avviene semplicemente attraverso uno spostamento attraverso vie naturali, i cosiddetti tratturi, nelle regioni con un’economia poco sviluppata.

In epoca moderna non di rado avviene però anche tramite un trasporto su strade ordinarie effettuato con degli appositi autocarri adibiti allo spostamento di animali vivi. Per quanto riguarda le date esatte, possono ovviamente variare da regione a regione e dipendono da fattori climatici. In generale, gli spostamenti avvengono comunque in primavera ed estate e poi nuovamente in autunno per evitare condizioni troppo rigide a livello di temperatura.