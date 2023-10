Avete mai visto dove vive la straordinaria Patty Pravo? La sua casa nel cuore di Roma è un inno alla sua storia personale e artistica, e racconta molto delle sue molte vite…

Luce e relax: sono le due coordinate chiave della residenza di Patty Pravo a Roma, un appartamento caldo e accogliente in cui tutto profuma di bellezza e comfort nel segno di un legame palpabile con il resto del mondo. Dettagli chic, atmosfere etniche, elementi moderni e richiami d’Oriente si intrecciano a comporre un’abitazione da sogno, regno dallo stile inconfondibile che strizza l’occhio alla storia della regina della musica! Scopriamo tutti i segreti della sua splendida casa, ecco dove abita…

Dove vive Patty Pravo: la casa della cantante a Roma è un attico con vista mozzafiato

Patty Pravo, all’anagrafe Nicoletta Strambelli, ha vissuto molte vite che hanno avuto come teatro alcune delle città più belle e importanti degli Stati Uniti e di tutta Europa, da Roma a Milano, a Londra, Los Angeles, San Francisco e ritorno.

Patty Pravo

Oggi la cantante vive nella Capitale, di nuovo, come riporta Architectural Digest, e ha scelto un’abitazione mozzafiato con vista altrettanto spettacolare e unica sulla “Città eterna“.

L’artista abita in un attico meraviglioso caratterizzato non solo da una posizione esclusiva, in zona Altare della Patria, ma anche da interni composti da elementi provenienti da tutto il mondo.

Gli interni della casa di Patty Pravo: dall’arredamento ai dettagli…

L’arredamento è davvero molto particolare e denso di dettagli etnici e glamour, dove spiccano particolari come…

…una dormeuse antica, che dona un tocco vintage, e tappeti kilim coloratissimi su un raffinatissimo parquet!

La zona living a casa di Patty Pravo è caratterizzata da un ambiente accogliente e ricco di complementi d’arredo, lampade, quadri e piante che di giorno sono accarezzati da una intensa luce naturale grazie alle ampie vetrate.

L’abitazione dell’artista è molto spaziosa e gode di un affaccio panoramico che domina sul centro storico di Roma.

Non manca una bellissima terrazza incorniciata da grandi vasi di fiori, perfetta per le giornate di relax sotto il sole, in primavera e d’estate, con occhi che guardano il cielo della Capitale!

A casa di Patty Pravo anche uno studio di registrazione e…

Nella splendida casa romana di Patty Pravo non poteva mancare la musica! L’attico comprende infatti uno studio di registrazione e sono presenti un pianoforte e un juke box.

L’appartamento è incastonato in un palazzo residenziale nel cuore di Roma, poco distante da Piazza Venezia, e al suo interno si scopre uno stile unico e inconfondibile che mescola arredi etnici e accenti marcatamente orientali con mobili in stile napoleonico alternati a poltrone e divani moderni total white.

Non mancano poi dischi e souvenir da tutto il pianeta, libri e dipinti che completano un nido davvero affascinante e perfettamente in linea con il profilo straordinario della sua proprietaria!

La diva di Pensiero Stupendo ha mostrato alcuni scorci della sua casa su Instagram durante il lockdown, lasciando tutti senza parole…

Nel salotto si scorgono tavolini in legno inciso e sedie abbinate, una libreria a muro ricca di titoli e soprammobili orientali e un leitmotiv che attraversa tutta la casa: la predominanza dei colori neutri, su tutti il bianco, deliziosamente interrotta da note di colore intenso come quelle di tappeti e cuscini…