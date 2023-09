Torna il Tour Rosa per la Salute delle Donne, che offre visite gratuite per la prevenzione del tumore al seno: tappe e prenotazione.

Come ogni anno, a settembre torna il Tour Rosa per la Salute delle Donne. Il progetto, voluto da McArthurGlen Group in collaborazione con la Carovana della Prevenzione di Komen Italia, punta sull’importanza della diagnosi precoce del tumore al seno e offre visite gratuite: vediamo le tappe e le modalità di prenotazione dello screening.

Tumore al seno: al via le visite gratuite per la diagnosi precoce

Con oltre 56mila nuovi casi all’anno, il tumore al seno è tra le neoplasie più frequenti. Rispetto a tanti anni fa, però, la scienza ha fatto enormi passi avanti: con una diagnosi precoce le possibilità di sopravvivenza sono aumentate tantissimo. E’ proprio per incentivare le donne a sottoporsi a controlli periodici che McArthurGlen Group, in collaborazione con la Carovana della Prevenzione di Komen Italia, riparte con il Tour Rosa per la Salute delle Donne. Si tratta di un progetto itinerante, che tocca diverse città italiane e offre visite completamente gratuite.

Lo screening si svolgerà dal 5 al 21 settembre, a bordo delle unità mobili di Komen Italia, e consentirà una visita gratis a 650 donne. Gli esami, è bene sottolinearlo, verranno effettuati da medici e radiologi specializzati tramite l’uso di strumentazioni medicali all’avanguardia. Le donne che intendono partecipare alla campagna di prevenzione devono prenotarsi. Di seguito, le tappe del Tour Rosa per il tumore al seno:

Castel Romano (Roma) – 5, 6 e 7 settembre;

Noventa di Piave (Venezia) – 11, 12 e 13 settembre;

Barberino (Firenze) – 13 e 14 settembre;

Serravalle (Alessandria) – 18, 19 e 20 settembre;

La Reggia (Caserta) – 20 e 21 settembre.

Come prenotare le visite gratuite per il tumore al seno

Le visite gratuite per la prevenzione del tumore al seno sono accessibili a tutte le donne, a prescindere dall’età, che non hanno mai effettuato esami di questo tipo o che non li fanno da oltre 12 mesi. Quante sono interessate allo screening devono prenotare un posto compilando un form online disponibile sui canali social dei cinque centri McArthurGlen e Pinko, attivo una decina di giorni prima di ogni tappa. Il brand di moda di Firenze, oltre ad aderire al progetto del Tour Rosa, ha realizzato delle t-shirt speciali in edizione limitata che saranno in vendita presso la Carovana della Prevenzione dietro il versamento di una offerta minima. Il ricavato verrà destinato alle attività di Komen Italia.