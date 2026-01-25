Quanto ti vorrei di Chiello, il significato: “Non capisco se ci tieni davvero”

Qual è il significato di Quanto ti vorrei di Chiello? La canzone non racconta solo insicurezze, ma anche una passione irrefrenabile.

Tra le canzoni più belle di Chiello, all’anagrafe Rocco Modello, c’è Quanto ti vorrei. Un brano esploso sui social, che in poche settimane ha ottenuto oltre 6 milioni di stream su Spotify, entrando nella top 10 della Top 50. Scopriamo il significato e il testo del singolo.

Quanto ti vorrei di Chiello: il significato della canzone

Uscita nel 2021, Quanto ti vorrei di Chiello è contenuta all’interno dell’album Oceano paradiso. Scritta dallo stesso artista insieme a Luca Faraone e Shablo, la canzone racconta i dubbi e le insicurezze che molti, se non tutti, provano durante una storia d’amore. Il significato ruota attorno a una semplice domanda: ci tiene davvero?

“Se mi stai così vicina non potrò resisterti

In una notte aspra il mio cuore scintilla

Sul porto ancora lei, io ti avrei fatta così bella“.

Quando si vive una relazione è normale avere dubbi, ma è altrettanto normale avere un’attrazione tale che, almeno sul momento, consente di superare ogni ostacolo.

“Ma perché non ti accetto così come sei?

Forse non sono all’altezza

Oppure tu non sei fatta per starmi vicino

Eppure soffro quando vai via“.

Quanto ti vorrei di Chiello non racconta solo di tormenti e insicurezze, ma anche del potere che solo una passione senza freni può avere. Si può fare una distinzione tra amore e sesso, ma quando c’è un’attrazione fortissima è difficile ragionare in modo razionale. Anche i dubbi passano in secondo piano, per poi riaffacciarsi quando la fiammella del desiderio si è consumata.

Ecco il video di Quanto ti vorrei di Chiello:

Quanto ti vorrei di Chiello: il testo della canzone

Ma perché torni sempre da me?

Non capisco se ci tieni davvero

Vuoi fare l’amore con me stasera?…

Continua per il testo integrale