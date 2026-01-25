Noemi: le più belle frasi tratte dalle sue canzoni

Vi presentiamo una selezione delle frasi più belle tratte dalle canzoni di Noemi, da “L’amore di odia” a “Metamorfosi”.

Veronica Scopelliti, conosciuta come Noemi, è una delle voci più interessanti del panorama musicale italiano. La sua carriera è iniziata partecipando alla seconda edizione di X Factor: da allora ha continuato a conquistare il pubblico grazie all’intensità della sua voce che la rende un’artista unica nel suo genere. Da “Briciole” a “Metamorfosi” passando per “L’amore si odia”, vediamo quali sono le frasi più belle tratte dalle sue canzoni.

Frasi tratte dalle canzoni di Noemi

La carriera di Noemi decolla con il suo singolo di esordio “Briciole“, che scala le classifiche e riceve la certificazione di Disco d’Oro. Questo successo inaugura un percorso ricco di soddisfazioni che vede, nel 2009, l’uscita del suo primo album “Sulla mia pelle“. Ecco una selezione delle più belle frasi tratte dalle sue canzoni:

Di un amore impossibile rimangono le briciole. (Briciole)

Non c’è più niente, niente, niente che mi leghi a te. Mi sento un vuoto da disperdere, toccare il fondo per capire che è un nuovo giorno senza te. (Briciole)

Ogni petalo, sai, si finge di essere una rosa. (L’amore si odia)

Le strade più semplici non si prendono mai, e questo io l’ho capito sulla mia pelle. (Sulla mia pelle)

Spiccare un salto tra ogni limite e non guardare in basso mai. (Up)

Il tempo ha cambiato le persone. (Vuoto a perdere)

Quanto tempo che è passato senza che me ne accorgessi, quanti giorni sono stati, sono stati quasi eterni, quanta vita che ho vissuto inconsapevolmente, quanta vita che ho buttato, che ho buttato via per niente. (Vuoto a perdere)

Tu non meriti più un battito di questa vita. Per tutto quello che conta, se conta, sei come colla tra le dita. (L’amore si odia)

È chimica scientifica, istinto senza logica questa dipendenza fisica. (Dipendenza fisica)

Sfioro il buio tra le stelle e la felicità. Tutto si illumina: il mio destino, il mio cammino. (Le luci dell’alba)

Per ogni goccia vorrei diluvio sopra ogni cosa, ma tu non meriti più un battito di questa vita. (L’amore si odia)

Quest’anima colma di siero di vita, dolcezza infinita. (All’infinito)

Mi dovrei allontanare da te ma mi manca il coraggio perché niente mi manca di più del tuo amore bugiardo. (Poi inventi il modo)

Considerare che sei la ragione per cui io vivo. Questo è o non è amore? (Sono solo paroe)

È notte e la città si è spenta sotto un temporale. Io non dormo perché tu potresti arrivare. È un inferno, un amore così che non prende forma e rimane sospeso tra me e un’altra. (Poi inventi il modo)

Cerca di farmi capire hai dato tutta te stessa hai messo in gioco la vita oltre a quella che ti hanno concesso. (Buongiorno alla vita)

Noemi

Frasi di Noemi

Nel 2012 Noemi ha partecipato al Festival di Sanremo con “Sono solo parole“ ottenendo il terzo posto. L’ultimo traguardo discografico della cantante è “Metamorfosi“, album uscito nel 2021. Questo disco segna un punto di svolta nella carriera dell’artista, che esplora nuove direzioni musicali e si apre in modo ancora più personale al pubblico. Di seguito vi proponiamo un’altra selezione di frasi tratte dalle sue canzoni: