“Non ero così intelligente”: LDA svela il significato del suo nome d’arte

Qual è il significato del nome d’arte LDA? Luca D’Alessio, figlio di Gigi, ha svelato che ha “scelto” questo pseudonimo per due motivi precisi.

All’anagrafe Luca D’Alessio, LDA ha debuttato ufficialmente nel mondo della musica presentandosi ai provini di Amici di Maria De Filippi. Quando è stato scelto sapeva benissimo che il suo vero nome, a differenza di quello d’arte, avrebbe svelato la sua importante parentela. Ma, qual è il significato del suo pseudonimo?

LDA: il significato del nome d’arte

Diventato famoso in tutta Italia grazie alla partecipazione ad Amici di Maria De Filippi, LDA è figlio d’arte: suo padre è Gigi D’Alessio. E’ proprio in questo legame che bisogna rintracciare il significato del suo nome d’arte. Se Luca D’Alessio avesse debuttato nel mondo della musica con il suo vero nome, nessuno gli avrebbe risparmiato l’etichetta di “raccomandato” e la sua scalata verso il successo sarebbe stata più ardua.

Il cantante, però, non ha scelto LDA per un motivo particolare, o meglio gli è venuto spontaneo visto che lo pseudonimo non è altro che la somma delle iniziali del suo nome e cognome. In questo modo, ha mantenuto le sue origini, ma non l’ha spiattellate al mondo intero. Prima è arrivata la sua voce, poi la curiosità di scoprire il significato del nome d’arte. Così, si è svelato il suo legame con Gigi.

Il significato “secondario”

Se in un primo momento, Luca ha scelto di debuttare nel mondo della musica come LDA pensando semplicemente alle iniziali del suo nome e cognome, successivamente ha dato anche un altro significato allo pseudonimo. E’ stato lui stesso a svelarlo:

“LDA sta per Luca D’Alessio… e sta anche per ‘Legge del Diritto d’Autore’, ma questo l’ho scoperto dopo, nel senso che canto quello che scrivo… ma non ero così intelligente da avere quell’idea all’inizio…“.