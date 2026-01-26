A far l’amore comincia tu di Raffaella Carrà, il significato: “Se lui ti porta su un letto vuoto”

“A far l’amore comincia tu”: il significato del brano cult di Raffaella Carrà e il testo canzone che ha segnato un’epoca, omaggiato a Sanremo 2026.

Pubblicato nel 1976 come quindicesimo 45 giri di Raffaella Carrà, “A far l’amore comincia tu” rappresenta uno dei momenti più alti della carriera dell’artista italiana. Il brano torna al centro dell’attenzione nel 2026 grazie al Festival di Sanremo, dove Elettra Lamborghini rende omaggio alla cantante. Ecco, a seguire, il significato e il testo della canzone.

Il significato di “A far l’amore comincia tu” di Raffaella Carrà

La canzone, tratta dall’album Forte Forte Forte e prodotta da Gianni Boncompagni, può essere interpretata come un messaggio di emancipazione sessuale rivolto alle donne. Attraverso versi come “A far l’amore comincia tu” e “Fagli vedere che non è un gioco / Fagli capire quello che vuoi“, Raffaella Carrà suggerisce che sia la donna a prendere l’iniziativa nei rapporti amorosi, a esprimere chiaramente i propri desideri e a non subire passivamente.

Il brano lancia un invito diretto: “Se lui ti porta su un letto vuoto / Il vuoto daglielo indietro a lui“, sottolineando l’importanza di non accontentarsi. La forza di questo messaggio è stata riconosciuta anche al di fuori dell’Italia, rendendo la canzone un successo internazionale.

La potenza del brano sta proprio nella sua semplicità e nel suo ritmo travolgente, unito a parole che ancora oggi conservano una sorprendente attualità. Il messaggio, seppur rivolto apparentemente a un pubblico femminile, sottolineando la dimensione universale del tema.

Ecco, a seguire, il video ufficiale:

“A far l’amore comincia tu” di Raffaella Carrà: testo della canzone

Ah ah, ah ah, a far l’amore comincia tu

Ah ah, ah ah, a far l’amore comincia tu

Se lui ti porta su un letto vuoto

Il vuoto daglielo indietro a lui

Fagli vedere che non è un gioco

Fagli capire quello che vuoi

Continua per il testo integrale