SPID Poste, non tutti pagano: ecco chi è esente dal canone annuale

SPID Poste, non tutti pagano: c’è chi può continuare a usarlo gratuitamente. Controlla se anche tu sei nella lista

Poste Italiane ha deciso di introdurre un costo annuale per il proprio SPID. Il servizio, utilizzato da milioni di cittadini per accedere ai portali della Pubblica amministrazione e a vari servizi online, non è però diventato a pagamento in modo indiscriminato. Anche se la tariffa è fissata a 6 euro l’anno, restano, però, delle esenzioni per specifiche categorie di cittadini: scopri se rientri tra queste.

Le categorie che hanno lo Spid Poste Italiane gratuito

Poste Italiane ha chiarito che la scelta di introdurre un canone non riguarda tutti gli utenti. Alcune fasce della popolazione restano escluse dal pagamento, continuando a beneficiare del servizio in modalità gratuita.

Tra queste rientrano gli over 75, considerati una categoria da tutelare nell’accesso ai servizi digitali, i cittadini italiani residenti all’estero e i minorenni. È prevista, inoltre, l’esenzione per chi utilizza lo SPID in ambito professionale, come i professionisti e le imprese che accedono a servizi dedicati della Pubblica amministrazione.

Donna lavora al computer

La decisione di rendere lo SPID ha ragioni puramente economiche. Negli anni precedenti, infatti, i provider hanno continuato a garantire il servizio gratuito pur in assenza di finanziamenti pubblici. Solo recentemente sono stati sbloccati fondi parziali, insufficienti – però – a coprire integralmente i costi sostenuti dalle aziende. Da qui, nasce la scelta di introdurre un contributo annuale per gli utenti non esentati.

Tra provider a pagamento e alternative possibili

Sempre più gestori di identità digitale hanno deciso di applicare un costo, seppur variabile, per il mantenimento dello SPID.

Per evitare di pagare sei euro l’anno a Poste per mantenere lo SPID, si può optare per l’identità digitale garantita dalla carta d’identità elettronica.

Questo documento, rilasciato dai Comuni in fase di rinnovo e/o sostituzione della versione cartacea, consente di accedere ai servizi online grazie a un PIN personale.