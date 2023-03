Ecco le location di Femmine contro maschi, il sequel della commedia Maschi contro femmine diretta sempre dal regista Fausto Brizzi.

Nel 2010 è arrivata nelle sale cinematografiche italiane la commedia di Fausto Brizzi Maschi contro femmine. Il buon successo avuto dal film è stato replicato, un anno dopo, con lo spinoff: Femmine contro Maschi. I protagonisti sono alcuni personaggi che nel primo film si intravedevano solamente, mentre quelli che abbiamo visto nelle precedente pellicola appaiano in alcuni cameo in questo secondo film. Vediamo ora quali sono le location nelle quali Fausto Brizzi ha girato la sua commedia.

Femmine contro maschi: le location del film

Femmine contro maschi è stato girato da Fausto Brizzi in contemporanea con Maschi contro femmine, anche per questo motivo molte location delle due pellicole coincidono.

Luciana Littizzetto

Fausto Brizzi e tutti gli addetti ai lavori vari della pellicola hanno girato per tutta l’Italia per girare il film: dal Piemonte – diverse scene sono ambientate a Torino, altre invece a Novara – scendendo prima in Liguaria, per l’esattezza a Vado Ligure, e poi in Toscana, a Rosignano Marittimo. Infine, la produzione si è spostata nelle Marche, per la precisione ad Ancona.

In particolare, a Torino sono state girate delle scene all’interno della Mole Antonelliana, che ospita il Museo Nazionale del Cinema e allo stadio Olimpico Grande Torino. E poi il Serming di Piazza Borgo Dora che viene presentato come la scuola Mazzini. Non mancano per le vie del centro e quelle del Quadrilatero romano.

Femmine contro maschi: il cast del film

Tra i protagonisti di Femmine contro maschi ci sono Luciana Littizzetto e Emilio Solfrizzi: quest’ultimo interpreta Piero, un uomo fedifrago, tifoso sfegatato della Juventus che, in seguito a un incidente, perde la memoria. La moglie, Anna, ne approfitta per farlo diventare l’uomo dei suoi sogni.

Protagonisti del film lo sono anche Salvatore Ficarra e Valentino Picone con le loro rispettive compagne interpretate da Francesca Inaudi e Serena Autieri. Completano il cast Paolo Ruffini, Chiara Francini, Claudio Bisio, Nancy Brilli, Wilma De Angelis, Licia Ocone, Marta Zoffoli, Alessandro Preziosi, Carla Signoris e Nicolas Vaporidis.

