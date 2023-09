Anche su Amazon Prime Video arrivano gli spot pubblicitari, per gli abbonati cambierà qualcosa? Ecco tutto quello che c’è da sapere.

E alla fine la pubblicità è entrata anche nel mondo di Amazon Prime Video. A partire dal mese di gennaio del 2024, infatti, sulla celebre piattaforma streaming i vari contenuti saranno anticipati o interrotti da alcuni spot pubblicitari, esattamente come avviene in altre piattaforme, da Netflix a Dazn, da Disney Plus fino a RaiPlay. In Italia gli abbonati ad Amazon Prime Video potranno comunque vedere film, serie TV e eventi sportivo senza pubblicità ancora per un po’ di tempo: gli spot non verrano infatti introdotti simultaneamente in tutto il mondo, i primi abbonati che li vedranno saranno quelli di Stati Uniti, Canada, Regno Unito e Germania. Poi via via tutti gli altri, compresi gli italiani.

Quanto costa Amazon Prime Video? I prezzi con le pubblicità

Con l’introduzione delle pubblicità, i prezzi degli abbonamenti ad Amazon Prime Video subiranno delle variazioni, magari al ribasso? La risposta è no, anche perché il prezzo dell’abbonamento non consente solamente di vedere tutti i contenuti in streaming della piattaforma ma permette di avere una serie di vantaggi per quanto riguarda il servizio e-commerce.

guardare film streaming telefono

Il costo rimarrà quindi di 4,99 euro al mese o di 49,90 all’anno. Ma attenzione, ci potrebbero essere anche in Italia dei nuovi abbonamenti, a prezzi più alti, che consentiranno di vedere tutti i contenuti della piattaforma on demand senza interruzioni pubblicitarie.

Negli Stati Uniti, per esempio, gli abbonati pagando 2,99 dollari in più al mese potranno infatti attivare una sorta di abbonamento Premium senza spot pubblicati. Non è chiaro se anche in Italia verrà introdotta una funzione simile, va tenuto anche conto dei costi diversi degli abbonamenti: negli Stati Uniti il costo ad Amazon Prime è di 14,99 dollari al mese, se si è interessati esclusivamente alla parte streaming è invece possibile sottoscrivere un abbonamento a 8,99 dollari al mese.