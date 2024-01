Chi ha ottenuto i risultati migliori per la serata dell’8 gennaio 2024? Ecco i risultati degli ascolti con i dati Auditel!

Nel primo lunedì di “rientro” dalle feste natalizie, la televisione ha visto lo scontro tra il consueto appuntamento con il reality di Canale 5, il Grande Fratello, e la prima puntata della nuova fiction di Rai 1, La Storia, adattamento tv del romanzo di Elsa Morante, contornati da una variegata offerta di film, programmi di attualità e di comicità. Chi ha vinto la serata? La maggior parte dei telespettatori è rimasta incollata alla serie dell’ammiraglia Rai con protagonista Jasmine Trinca, determinando dunque la vittoria di Rai 1 sulla “casa più spiata d’Italia” della concorrenza. Vediamo quindi nel dettaglio di che numeri parliamo con i dati Auditel di lunedì 8 gennaio 2024.

Jasmine Trinca

Grande successo per ‘La Storia’: i risultati degli ascolti

Il racconto fatto da Rai 1 dell’Italia negli anni della Seconda Guerra Mondiale ha conquistato il pubblico nella serata di ieri: la serie La Storia, che vanta nel cast attori di spicco come Jasmine Trinca, Elio Germano, Asia Argento e Valerio Mastrandea, ha registrato 4.459.000 telespettatori, per un totale di 23,5% di share. La concorrenza di Canale 5 ha proposto invece l’appuntamento con Il Grande Fratello, che ha totalizzato 2.562.000 telespettatori e il 18,41% di share. Italia Uno arriva “terza”, avendo conquistato con il film Aquaman 1.525.000 telespettatori, per uno share del 8,59%.

Gli ascolti delle altre reti generaliste

Su Rete 4, il talk show di attualità e politica Quarta Repubblica ha ottenuto il 5,6% di share, con 879.000 telespettatori, mentre Rai 2, con il film Moonfall ha tenuto incollati 792.000 telespettatori, con uno share del 4,2%. Si discosta di poco La7, che con il programma di Corrado Augias La torre di Babele ha registrato il 4% di share, con 821.000 telespettatori. La trasmissione condotta da Salvo Sottile Farwest, in onda su Rai 3, ha intrattenuto nella presentazione 684.000 telespettatori, con uno share del 3,10%, e nella seconda parte 681.000 telespettatori, con uno share del 3,87%. Lo spettacolo comico The best of Aldo, Giovanni e Giacomo sul Nove ha ottenuto il 3,1% di share e 575.000 telespettatori, mentre Tv8, che ha mandato in onda il film Nonno questa volta è guerra, ha conquistato 434.000 telespettatori, per un totale di 2,2% di share.