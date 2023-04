Si avvicina il momento dell’inizio delle riprese di Mare fuori 4: ecco qual è la data scelta per il primo ciak della nuova stagione.

E’ una delle serie TV più amate dagli italiane e la terza stagione è stata un enorme successo, ora sono in tanti ad attendere i nuovi episodi: stiamo parlando di Mare fuori 4. Per vedere le nuove puntate su Rai 2 bisognerà ancora attendere ma intanto si sta avvicinando il giorno dell’inizio dei lavori di ripresa: ci sarà anche una novità per quanto riguarda le location. Sarà ovviamente sempre Napoli la città nella quale si svolge la storia ma gli attori e le attrici lavoreranno anche in nuovi posti rispetto al recente passato.

Mare fuori 4: le riprese

E’ stato uno dei protagonisti della serie TV ad annunciare la data di inizio riprese di Mare fuori 4: Antonio De Matteo, ovvero l’attore che interpreta il ruolo di una della guardie carcerarie dell’IPM, Lino.

Mare Fuori 3

“Le riprese della quarta stagione iniziano il 22 maggio, ma non si sa con certezza. È successo un aneddoto divertente. Chi affitta la struttura ha permesso di ristrutturare quella parte per darla alle Forze dell’Ordine, Carabinieri, Esercito, Guardia Costiera. Ci mancavano gli spazi, ci avevano concesso altre aree ma vanno ricostruite completamente. Dipendiamo dai tempi dei lavori” ha raccontato l’attore intervenendo al podcast FairnessBox.

Mare fuori 4: l’uscita

Ma quando arriverà quindi in TV Mare fuori 4? Una data di uscita non c’è ancora ma, con ogni probabilità, considerando i tempi necessari per girare tutte le nuove puntate, per vedere su Rai 2 e su RaiPlay la nuova stagione della fiction bisognerà aspettare il 2024. A meno che l’inizio delle riprese non dovesse slittare di diverse settimane, a quel punto sarebbe inevitabile far slittare anche il debutto televisivo al 2025.

