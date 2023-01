Ecco le location di Favolacce, il pluripremiato film con protagonista Elio Germano e diretto da Damiano e Fabio D’Innocenzo.

Favolacce è uscito nelle sale cinematografiche nel 2020 è stato uno dei film italiani di maggiore successo di quell’anno, capace di vincere diversi premi sia in Italia (tra cui il Nastro d’argento per il Miglior film) che all’estero (Orso d’argento per la Migliore sceneggiatura al Festival di Berlino). Diretto dai fratelli Damiano e Fabio D’Innocenzo, racconta una storia drammatica, con una serie di protagonisti diversi, accomunante dall’insoddisfazione con la quale conducono le loro vite. Vediamo ora quali sono le location di Favolacce.

Favolacce: le location del film

Favolacce è ambientato a Spinaceto, zona della periferia sud di Roma. In realtà però il film dei fratelli Damiano e Fabio D’Innocenzo è stato girato solo in parte nella Capitale, ma non è a Roma che si trovano le villette dove abitano le varie famiglie.

Elio Germano

A ospitare le riprese del film è stato il Centro Residenziale Belvedere Lydia di Nepi, comune che si trova in provincia di Viterbo. La villetta dove abita la famiglia Palcido si trova in Via Giuseppe Verdi, sulla stessa via, esattamente di fronte, si trova invece la villetta che ne film è la villetta della famiglia Rosa. L’hotel dove abita il professor Bernardini è invece l’Hotel L’Oasi di Aranova.

La scuola frequentata dai ragazzini del film è la Southalds British International School di via Teleclide 40 a Roma.

A Castelnuovo di Porto si trova invece la stazione di servizio dove è stata girata la scena in cui Bruno picchia il figlio Dennis. Il motel nel quale si suicidano Vilma e Mattia è invece il Motel Eur che si trova in via Pontina 416 a Roma.

Favolacce: il cast del film

Tra i protagonisti di Favolacce troviamo Elio Germano, Barbara Chichiarelli, Tommaso Di Cola e Giulietta Rebeggiani, che vestano i panni di Bruno, Dalila, Dennis e Alessia Placido. Max Malatesta, Giulia Melillo e Cristina Pellegrino sono invece Pietro, Viola e Susanna Rosa. Nel cast del film troviamo poi Gabriel Montesi e Lino Musella.

