Arriva su Canale 5 I Fantastici 5: dalle anticipazioni alla data di uscita, ecco tutto quello che c’è da sapere sulla fiction.

Si intitola I Fantastici 5 ed è una delle novità del 2024 nel panorama della fiction dei canali Mediaset. La prima stagione della serie TV è composta da otto episodi, tutti della durata di 50 minuti e va in onda a partire dal mese di gennaio. La serie ha per protagonisti un gruppo di atleti con delle disabilità e il loro allenatore. Vediamo ora tutto quello che c’è da sapere su I Fantastici 5.

Quando inizia I Fantastici 5? L’uscita in TV

La prima puntata di I Fantastici 5 andrà in onda su Canale 5 mercoledì 17 gennaio, ovviamente in prima serata a partire dalle ore 21.25 circa. Ogni settimane, sempre al mercoledì sera, andrà in onda una nuova puntata, sempre composta da due episodi. Oltre che in TV su Canale 5, i vari episodi di I Fantastici 5 possono essere visti in streaming anche sulla piattaforma Mediaset Infinity.

Raoul Bova

I Fantastici 5: le anticipazioni e la trama della fiction

Riccardo Bramanti è un allenatore di giovani atleti, tutti Under 12, che un giorno viene chiamato dalla Società Sportiva di Atletica Leggera Nova Lux di Ancona, una prestigiosissima società sportiva per quanto riguarda gli sport paralimpici. A Riccardo viene affidato il compito di allenare una squadra di quattro velocisti per gli Europei.

Nel frattempo, però, il protagonista deve fare anche i conti con la delicata situazione famigliare: dopo la morte improvvisa dell’ex moglie, le due figlie che non vedeva da molti anni, Anna e Giorgia, vanno a vivere con lui. I rapporti di Riccardo con le figlie sono per tutt’altro che ottimi e, di fatto, dovrà imparare a conoscerle.

I Fantastici 5: il cast della fiction

Il protagonista principale de I Fantastici 5, Riccardo Bramanti, è interpretato da Raoul Bova. Nel cast della fiction troviamo poi anche Chiara Bordi, Vittorio Magazzù, Fiorenza D’Antonio, Enea Barozzi, Gianluca Gobbi, Gaia Messerklinger e Francesca Cavallin.