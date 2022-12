Gifted – Il dono del talento è un film diretto da Marc Webb: dalla trama al cast, ecco tutto quello che c’è da sapere su questo film.

Da The Amazing Spider-Man 1 e 2 a Gifted – Il dono del talento, un film completamente diverso, che ha permesso al regista Marc Webb, nel giro di pochi anni, di farsi apprezzare anche da un pubblico diverso, con un film drammatico capace di attrarre con forza gli spettatori. Vediamo ora insieme tutto quello che c’è da sapere su questa pellicola, che è uscita nelle sale cinematografiche nel 2017.

Gifted – Il dono del talento: la trama del film

The Gifted – Il dono del talento è ambientato in Florida, in una piccola cittadina nei pressi di Tampa: i protagonisti principali sono Frank Adler e la nipote di sei anni, di cui è tutore legale, Mary. Quest’ultima, fin dal primo anno di scuola, dimostra di avere un incredibile talento per la matematica, ereditato dalla madre, che è morta suicida qualche anno prima.

A Mary viene offerta una borsa di studio speciale per una scuola per bambini con spiccati talenti ma Frank, ricordando ciò che è accaduto alla sorella, la rifiuta. Da questo momento si apre una dura battaglia legale per l’affidamento della piccola Mary Adler.

Chris Evans

Gifted – Il dono del talento: il cast del film

Il protagonista principale di Gifted – Il dono del talento, Frank Adler, è interpretato da Chris Evans, attore noto principalmente per il ruolo di Captain America nei vari film della saga del Marvel Cinematic Universe.

La piccola e talentuosa Mary Adler è invece interpretata da Mckenna Grace. Nel cast del film troviamo poi anche Octavia Spencer, Lindsay Duncan, Glenn Plummer, John Finn, Elizabeth Marvel, Julie Ann Emery, Keir O’Donnell e John M. Jackson.

