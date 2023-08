The Legend of Zorro è il sequel di La maschera di Zorro: ecco quali sono i luoghi dove è stato girato il film con Antonio Banderas.

Nel 1998 è uscito nelle sale cinematografiche La maschera di Zorro, film con protagonista Antonio Banderas che ha riportato al successo il celebre spaccino mascherato. Sette anni dopo, nel 2005, è arrivato il sequel: The Legend of Zorro. Questo secondo film, diretto da Martin Campbell, non è riuscito ad avere lo stesso grande successo del precedente, anche se è stato apprezzato dalla critica e dai suoi spettatori. Vediamo ora insieme quali sono le location di The Legend of Zorro, tutti i luoghi nei quali è stato girato il film.

The Legend of Zorro: le location del film

Come tutte le avventure del celebre spadaccino mascherato, anche The Legend of Zorro è ambientato nella California di metà ‘800, per la precisione nella Contea di San Mateo. Il film è però stato girato in altre parti dell’America e del mondo.

Z di Zorro

Martin Campbell ha diretto una buona parte delle riprese in Messico, per la precisione a San Luis Potosì ma, diverse scene di The Legend of Zorro sono state girate non solo in un’altra nazione, ma addirittura in un altro continente: in Oceania.

E’ in Nuova Zelanda che è stato completato il film e sono state realizzate molte riprese, comprese quelli degli interni che sono stati riprodotti negli Stone Street Studios di Wellington.

The Legend of Zorro: il cast del film

A vestire i panni del protagonista, così come in La maschera di Zorro, è sempre Antonio Banderas. La moglie Eléna è invece sempre interpretata da Catherine Zeta Jones.

Nel cast di The Legend of Zorro troviamo poi Rufus Sewell, Adrian Alonso, Nick Chinlund, Julio Oscar Mechoso, Tony Amendola, Michael Emerson, Shuler Hensley, Leo Burmester, Gustavo Sanchez Parra e Alberto Reyes.