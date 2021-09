Frasi sull’amicizia: gli aforismi e le citazioni più emozionanti per le dediche indirizzate ai nostri amici più cari.

“Chi trova un amico trova un tesoro”, recita un adagio popolare. Mai frase fu più vera. Perché l’amicizia è un sentimento prezioso, un bene inafferrabile ma di importanza fondamentale. Non c’è legame sincero come quello tra due amici. Un legame privo di doppi fini, privo di attrazioni secondarie, privo di quegli istinti e quegli impulsi che possono a volte appannare il proprio giudizio. Non è un caso che nella vita di tutti noi gli amici veri siano pochi, ma buoni, davvero buoni. Scopriamo insieme quali sono le migliori frasi sull’amicizia, per poter scrivere una dedica speciale a chi è riuscito a dare maggior valore e sapore alle nostre vite.

Frasi e aforismi sull’amicizia: i più emozionanti

Un amico è colui che ti accompagna nella vita. A volte per poco tempo, qualche giorno, fugace apparizione capace di cambiare il senso della tua esistenza per sempre rimanendo nel tuo cuore. A volte a lungo, quasi come un fratello o una sorella, o anche più. Di certo è una persona speciale che merita sempre grande considerazione. Perché è un compagno di vita, e come tale va trattato, mostrando rispetto e complicità.

Queste alcune delle frasi belle sull’amicizia scritte da autori, poeti, artisti di vario genere conosciuti in tutto il mondo:

Frasi emozionanti sull’amicizia

– Non camminare dietro a me, potrei non condurti. Non camminarmi davanti, potrei non seguirti. Cammina soltanto accanto a me e sii mio amico. (Albert Camus)

– L’amicizia è la cosa più difficile al mondo da spiegare. Non è qualcosa che si impara a scuola. Ma se non hai imparato il significato dell’amicizia, non hai davvero imparato niente. (Muhammad Alì)

– La vera amicizia consiste nel poter rivelare all’altro la verità del cuore. (Papa Francesco)

– Di tutte le cose che la saggezza procura per ottenere un’esistenza felice, la più grande è l’amicizia. (Epicuro)

– Coloro che eliminano l’amicizia dalla vita, eliminano il sole dal mondo. (Cicerone)

– Una nuova conoscenza è un esperimento, una nuova amicizia un rischio. (Ezra Pound)

– Ho amici in tuta da lavoro la cui amicizia non vorrei scambiare con i favori di tutti i re del mondo. (Thomas Edison)

– L’amicizia è sempre una dolce responsabilità, mai una opportunità. (Khalil Gibran)

– Gli amici sono parenti che vi scegliete da soli. (Eustache Deschamps)

– L’amicizia raddoppia le gioie e divide le angosce. (Francis Bacon)

Citazioni sull’amicizia di autori italiani

Una frase bella sull’amicizia può essere frutto della riflessione di un filosofo greco o tedesco, ma anche opera di uno scrittore contemporaneo, magari italiano. Sono tanti in effetti i nostri autori che hanno lasciato pensieri e aforismi molto profondi, adatti a dediche sull’amicizia di grande valore. Ecco alcune frasi celebri sull’amicizia di autori italiani importanti:

Frasi emozionanti sull’amicizia di autori italiani

– L’amicizia è uno dei sentimenti più belli da vivere, perché dà ricchezza, emozioni, complicità e perché è assolutamente gratuita. Ad un tratto ci si vede, ci si sceglie, si costruisce una sorta di intimità; si può camminare accanto e crescrere insieme pur percorrendo strade dififerenti, pur essendo distanzi, come noi due, centinaia di chilometri. (Susanna Tamaro)

– Riprendi l’amico in segreto e lodalo in palese (Leonardo da Vinci)

– Non è vero che un amico si vede nel momento del bisogno, un amico si vede sempre. (Roberto Benigni)

– Un rapporto d’amicizia, che sia fra uomini o fra donne, è sempre un rapporto d’amore. E in una carezza, in un abbraccio, in una stretta di mano, a volte c’è più sensualità che nel vero e proprio atto d’amore. (Dacia Maraini)

– Nessun impegno è più importante di un amico che bussa alla porta. (Rita Levi Montalcini)

– La via di mezzo tra l’amore e la libertà, si chiama amicizia. Perché l’amicizia ti dà l’affetto e non ti toglie la libertà. (Luciano De Crescenzo)