Frasi sul cioccolato bianco, fondente, caldo, freddo e non solo: tutte le citazioni più divertenti su un alimento amato da grandi e piccini.

Tutti amano il cioccolato. Dai bambini agli adulti, sono davvero poche le persone che riescono a resistere alle dolci (o amare) tentazioni di una barretta di cioccolato, di una calda tazza di cioccolata o di molte altre leccornie di questo tipo. Anche per questo molti autori hanno voluto raccontarne le sue meraviglie attraverso frasi sul cioccolato diventate nel corso del tempo veri e propri aforismi.

Con la sua seducente dolcezza, il cioccolato ha conquistato nel corso dei secoli il cuore di milioni di persone, trasformandosi da ingrediente prelibato a vera e propria fonte di ispirazione per poeti, scrittori o semplici appassionati. Se sei alla ricerca di frasi che possano permetterti di esprimere la tua passione per questo ingrediente, ecco alcune citazioni in grado di trasformarsi in una vera leccornia per l’anima.

Frasi sul cioccolato: le più divertenti

Sappiamo benissimo che il cioccolato non solo una delizia per il palato, ma anche una fonte di umorismo e allegria. Non a caso, sono moltissime le frasi sul cioccolato divertenti e spensierate, capaci di scatenare risate e sorrisi anche nei semplici momenti quotidiani.

cioccolato fondente

Se stai cercando quindi alcune frasi divertenti sul cioccolato, in grado di regalare momenti di leggerezza e allegria, in questo paragrafo proviamo a proporti alcune citazioni che possano dimostrare non solo quanto sia grande l’amore per il cioccolato nel cuore di tante persone di noi, ma anche quanto sia in grado di strapparci un sorriso in momenti dolci o meno dolci della nostra vita. Ecco alcune delle migliori frasi di questo tipo:

– Non pensate che il cioccolato sia un sostituto dell’amore… L’amore è un sostituto del cioccolato. (Miranda Ingram)

– I fiori appassiscono, i gioielli si appannano e le candele bruciano… ma il cioccolato non invecchia mai.

– Nove persone su dieci amano il cioccolato; la decima mente. (John Tullius)

– Il cioccolato è la risposta. Che ce ne importa di ciò che è la domanda.

– La cioccolata è più economica della psicoterapia, e non hai bisogno di prendere un appuntamento. (Jill Shalvis)

– Le più grandi tragedie furono scritte dal greco Sofocle e dall’inglese Shakespeare. Entrambi non conoscevano il cioccolato. (Sandra Boynton)

– Forza è riuscire a spezzare a mani nude una barra di cioccolato in quattro − e poi mangiarne un solo quadratino. (Judith Viorst)

– Il caffè rende possibile alzarsi dal letto. Il cioccolato lo rende utile.

– La maggior parte dei biscotti con pepite di cioccolato non contengono abbastanza pepite di cioccolato. (Judith Olney)

Altre frasi sul cioccolato bianco, fondente e di ogni altro tipo

Oltre all’aspetto divertente, le frasi sul cioccolato possono anche esprimere una gamma di emozioni completamente diversa. Può farci riflettere su questa nostra passione, può rivelare un nostro senso di nostalgia, evocando magari i nostri ricordi legati a un episodio della nostra infanzia o della nostra adolescenza. Ma possono essere anche estremamente legate all’amore, a un sentimento che si sposa benissimo con il cioccolato e con il suo sapore avvolgente.

Se stai quindi cercando una serie di frasi differenti, che non siano divertenti ma più profonde, in grado di mettere in luce altri aspetti del ruolo che il cioccolato può avere nelle nostre vite, ecco una serie di citazioni che potrebbero soddisfarti:

– Ogni giorno mangio i quattro elementi nutritivi indispensabili per la salute: cioccolato al latte, cioccolato fondente, cioccolato bianco e tartufi di cioccolato. (Debra Tracy)

– Il cioccolato non è solo gradevole al gusto, ma è anche un balsamo meraviglioso per la bocca. (Stephani Blancardi)

– Una vita senza cioccolato è una vita alla quale manca l’essenziale. (Marcia Colman e Frederic Morton)

– Il buon cioccolato bisognerebbe schedarlo come un capolavoro, una scultura, una prova d’artista e degustarlo dolcemente bevendo del the caldo d’oriente, ascoltando Mozart. (Sonia Rykiel)

– Il cioccolato è materia viva, ha il suo linguaggio interiore. Solo quando si sente oggetto di intima attenzione, e solo allora, esso cessa di ammaliar la gola e si mette a dialogare con i sensi. (Alexander Von Humboldt)

– Il cioccolato, piuttosto che il nettare o l’ambrosia, è il vero cibo degli dèi. (Joseph Bachot)

– Amate il cioccolato fino in fondo, senza complessi né falsa vergogna perché, ricordate: “senza un pizzico di follia non esiste uomo giudizioso”. (François de La Rochefoucault)

– Quando ci si sente tristi e addolorati ecc. basta mangiare un po’ di cioccolata o aspettare un po’ di tempo perché tutto si metta matematicamente a bene. (Tommaso Landolfi)

– Il tabacco può uccidere, la cioccolata no. (Fidel Castro)

– Se io fossi preside di una scuola, mi sbarazzerei del professore di storia, e lo rimpiazzerei con un professore di cioccolato: almeno i miei allievi studierebbero un soggetto che li riguarda da vicino. (Roald Dahl)

– Non c’è così tanta metafisica sulla terra come in un cioccolatino. (Fernando Pessoa)

– Cioccolato! Ecco una parola che evoca delle estasi indescrivibili. C’è un uomo, una donna o un bambino che non abbia desiderato, che non abbia divorato, e che l’istante dopo, non abbia sognato di divorarne ancora? (Elaine Gonzales)

– Non riuscivo a separare la bocca dai bordi deliziosi della sua tazza. Una cioccolata da morire, morbida, vellutata, profumata, inebriante. (Guy de Maupassant)