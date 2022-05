Dopo la vittoria a Pechino Express, Victoria Cabello ha rotto il silenzio in merito al suo ex, Barù, con cui è rimasta in buoni rapporti.

Fresca di vittoria a Pechino Express, Victoria Cabello ha rotto il silenzio sul conto del suo celebre ex, Barù, con cui è rimasta amica. La conduttrice ha riacceso le speranze dei fan di vedere l’enologo e Jessica Selassié insieme e ha confessato a Fanpage che ne avrebbe parlato proprio con il diretto interessato:

“Noi siamo grandi amici e sono rimasta ottima amica con tutti i miei ex. Abbiamo chiacchierato, abbiamo parlato del suo nuovo progetto legato a un ristorante – ha spiegato la conduttrice in un’intervista a Fanpage -. Gli ho dato dei consigli per il menù e vorrei non mancassero i peperoni. Poi abbiamo parlato di Jessica, avendo fatto la posta del cuore per una vita chi meglio di me poteva dargli consigli di cuore?”. Al momento non è dato sapere cosa i due si siano detti.

Victoria Cabello

Victoria Cabello: le parole su Barù e Jessica

Victoria Cabello avrebbe parlato con Barù di Jessica Selassié, la principessa etiope con cui sembrava che potesse sbocciare qualcosa all’interno della casa del GF Vip. I due si sono recentemente rivisti in occasione dell’apertura del ristorante dell’enologo, ma nelle sue ultime interviste Barù ha dichiarato di voler essere solo un buon amico per Jessica. L’enologo avrà cambiato opinione in merito alla questione?

Dopo la fine del GF Vip 6 Jessica Selassié non aveva fatto segreto di essere innamorata cotta del cugino di Costantino Della Gherardesca e in tanti sperano che tra i due nasca qualcosa di più che una semplice amicizia.

