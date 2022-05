Wanda Nara ha postato sui social una foto che ha lasciato i fan a bocca aperta: nello scatto la showgirl indossa un abito semitrasparente.

Nonostante i rumor in merito alla sua presunta crisi con il marito, Mauro Icardi, Wanda Nara continua a sedurre la sua platea di fan sui social con degli scatti bollenti: nell’ultimo la showgirl indossa un vestito semitrasparente e mostra il suo prorompente décolleté con una scollatura vertiginosa. Neanche a dirlo la foto ha fatto il pieno di like e in tanti tra i suoi fan hanno lodato la sua straordinaria bellezza.

Wanda Nara: la scollatura vertiginosa

Wanda Nara non perde occasione per osare e i suoi fan dei social sono impazienti di vedere i suoi scatti più seducenti. La showgirl ha infiammato ancora una volta i social con un abito semitrasparente e la sua vertiginosa scollatura che, ovviamente, non ha mancato di lasciare i fan a bocca aperta.

Foto bollenti a parte si vocifera che Wanda Nara non stia attraversando un buon periodo dal punto di vista sentimentale: nonostante lei e Icardi abbiano deciso di tornare insieme infatti, sembra che i due stiano vivendo ancora dei dissapori a causa dello scandalo tradimento (Wanda Nara avrebbe letto alcune chat avute dal marito e dalla modella China Suarez alcuni mesi fa). I due erano in procinto di divorziare, ma alla fine la showgirl avrebbe deciso di perdonare il calciatore (padre delle sue due figlie più piccole).

