Wanda Nara ha raccontato in un’intervista esclusiva tutti i segreti sulla storia con Mauro Icardi, dei tradimenti e di come ha scoperto tutto.

Dopo un mese in cui il gossip su lei e il marito Mauro Icardi ha riempito le testate e il web, Wanda Nara ha deciso di parlare e raccontare del tradimento del marito, di come l’ha scoperto e del loro rapporto attuale.

La crisi tra Wanda Nara e Mauro Icardi è stata annunciata proprio dalla showgirl tramite le stories di Instagram, nata dal tradimento di lui con la modella Euegenia China Suarez. Ora, sembra tornata la pace nella coppia, ma Wanda Nara ha deciso lo stesso di raccontare i segreti dietro la crisi, facendo chiarezza una volta per tutte.

Le dichiarazioni della showgirl

In un’intervista esclusiva rilasciata a Parigi ad un’emittente argentina, realizzata dalla giornalista Susana Gimenez, Wanda Nara si è aperta sulla crisi con Mauro Icardi, ricostruendo la storia, dall’iniziale scoperta dello scambio di messaggi alle reazioni successive.

La showgirl ha raccontato la sua verità, svelando i suoi retroscena: “Stavo parlando con la ragazza che organizza per noi le feste a Parigi e mi sono messa a cercare una foto sul telefono di Mauro. Così ho trovato una conversazione con una donna famosa. Ho deciso di parlarne pur sapendo che sarebbe stato di dominio pubblico. Ma se non ne parli, poi la gente inizia a inventare”

Wanda Nara commenta poi la scelta di pubblicare una story su Instagram rendendo pubblico il tradimento del marito, ammettendo di essere stata impulsiva: “È stata colpa mia, perché l’ho caricata prima di parlarne con un’amica o con mia sorella. Ho sempre il telefono in mano e mi è venuto spontaneo farlo”

A quanto pare, Mauro Icardi continua a negare il tradimento con la China Suarez e Wanda gli crede perché si fida di lui: “Ci guardiamo da sempre il telefono senza problemi. Conoscevo China Suarez, ma non eravamo amiche. Sono molto all’antica e noi non siamo una coppia aperta, la mia reazione è stata tosta. Mauro mi ha detto che è stata una sciocchezza, l’errore della vita. Che si sono visti ma non è accaduto nulla, so che è vero. Pare che lei sia venuta a Parigi. Quando è successo tutto questo, io mi sono infuriata e me ne sono andata. Ho chiamato China e quello che ci siamo detti resta tra noi, per me un messaggio è molto serio. Oggi ho piena fiducia in mio marito”

