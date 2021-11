La star di Hollywood Will Smith ha affermato che fare troppo sesso a volte gli dà la nausea. Ecco le rivelazioni dell’attore.

Will Smith ha affermato che una volta faceva così tanto sesso da avere la nausea. L’attore ha condiviso i suoi ricordi ed esperienze in un nuovo libro di memorie intitolato “Will”, che è stato rilasciato all’inizio di questo mese.

Nel libro, Smith, che a breve sarà al cinema con il film “King Richard” , ha affermato di aver cominciato ad avere moltissimi rapporti sessuali, dopo che la sua prima relazione con una ragazza di nome Melanie si è conclusa quando aveva 16 anni.

“Avevo un disperato bisogno di sollievo, ma poiché non esiste una pillola per il crepacuore, ho fatto ricorso ai rimedi omeopatici come lo shopping e il rapporto sessuale sfrenato. Ho fatto sesso con così tante donne che mi è quasi venuta la nausea”.

Will Smith ha parlato del suo rapporto con il sesso all’epoca, svelando che aveva fatto sesso solo con una donna diversa da Melanie e basta fino ad allora. Nel libro, Smith confessa che la loro relazione è finita dopo che lui ha scoperto un tradimento, cosa che lo ha turbato parecchio.

Insomma, una vera e propria reazione psicosomatica si può dire quella di Will Smith, che è diventato malato di sesso in giovane età, per poi riprendersi dopo un po’ di tempo, conducendo poi una vita sessuale normale. L’autobiografia di Will Smith è disponibile in libreria, un libro in cui la star si racconta a 360°.

