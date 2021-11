Brutta notizia per la cantante Geri Halliwell, che piange la scomparsa improvvisa del fratello Max, dopo un ricovero urgente in ospedale.

L’ex Spice Girl, Geri Halliwell, ha perso in circostanze poco note il fratello Max, collassato in casa nell’Herfordshire, da cui è stato subito trasportato al Watford General Hospital. La tragedia ha colpito la cantante mentre si trovava in Qatar, con il marito ex pilota di Formula Uno Christian Horne, per il Qatar Grand Prix.

Lo scorso 17 novembre, Max Halliwell era stato trasportato d’urgenza all’ospedale, dopo un collasso a causa del quale perse conoscenza. Dopo diversi giorni in terapia intensiva, il fratello di Geri Halliwell purtroppo è deceduto, lasciando la sorella e tutta la famiglia nella completa disperazione.

Proprio il giorno prima di questa tragedia, il 16 novembre, la star inglese aveva pubblicato sul suo profilo Instagram una delle rare foto di coppia per augurare al consorte un felice compleanno, ignara di quello che sarebbe successo solo qualche ora dopo.

Una fonte molto vicina a Geri, ha dichiarato al The Sun (rotocalco inglese) che la showgirl è distrutta, si è chiusa nel suo dolore, soprattutto perché non è riuscita a vedere il fratello Max un’ultima volta: “Questa è una notizia terribile, devastante e straziante per Geri, che ne è completamente distrutta. In questo momento si stanno radunando tutti insieme, ma lei sa a malapena cosa dire o pensare. Lo amava teneramente“

Il rapporto con il fratello Max

Tra Geri Halliwell e il fratello c’è sempre stato un legame molto profondo, da quanto dicono persone molto vicine alla star. Max le è sempre stato vicino, soprattutto nei momenti di difficoltà, come quando Geri aveva bisogno di capire cosa fare con la sua carriera insieme alle Spice Girls.

Quando decise di lasciare il gruppo, Max l’ha sostenuta, portandola via dalle luci della ribalta, in una fuga tra fratelli a Parigi. Per la cantante, sicuramente, questa tragedia lascerà un vuoto immenso.

