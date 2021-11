Vanessa Incontrada oggi compie 43 anni e con un post su Instagram si augura il meglio. Ecco cosa ha scritto la showgirl spagnola.

Vanessa Incontrada è tornata alla ribalta la scorsa settimana con Zelig, la nuova stagione del famoso show comico, e oggi festeggia i suoi splendidi 43 anni. La showgirl ama condividere alcuni momenti della sua vita suo social, infatti anche oggi ha deciso di augurarsi un buon compleanno con uno splendido selfie.

L’Italia l’ha accolta a braccia aperte e ancora oggi sono tantissimi i fan italiani che la seguono, sostenendola e ammirando il suo lavoro ogni giorno. Oggi, 24 novembre, è il suo compleanno e compie 43 anni, come lei stessa ha annunciato su Instagram con queste parole: “Ti dirò semplicemente tanti auguri!! Festeggiali come si deve, stai vicino alle persone che ami, goditi questa giornata di sole attorno a te e ricordati che sei sempre più vicina ai 50!!!”

La carriera in tv e a teatro

Vera e propria icona di bellezza, nonché di body positivity, Vanessa Incontrada negli anni ha dato dimostrazione di essere un’artista poliedrica, capace di cimentarsi in più progetti diversi.

Ultimamente l’abbiamo vista a Striscia la Notizia, al fianco di Alessandro Siani, e ora sarà con il pubblico televisivo nei nuovi appuntamenti con Zelig, il programma cult di Canale 5 tornato la scorsa settimana con lei e Claudio Bisio.

Vanessa Incontrada ha lavorato dalla metà degli anni ’90 in televisione, alla conduzione di diversi programmi tv e poi come attrice in tante fiction, come Don Matteo, Non dirlo al mio capo e Scomparsa. Anche al cinema ha avuto una carriera brillante, in film come il Cuore Altrove di Pupi Avati, Tutte le donne della mia vita di Simona Izzo e La cena per farli conoscere.

