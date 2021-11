Selvaggia Lucarelli è stata insultata da cori di tassisti che protestavano contro il Ddl concorrenza, durante un corteo a Roma.

La giornalista Selvaggia Lucarelli è stata insultata da cori di tassisti mentre presenziavano a un corteo nel centro di Roma. Il motivo della protesta è il Ddl concorrenza che prevede la regolamentazione dei servizi tipo Uber e una rimodulazione dei servizi quali taxi ecc.

Le dichiarazioni di Selvaggia Lucarelli contro i cori che l’hanno insultata

“Ai tassisti che oggi a Roma mi urlavano “putt***”, come da racconto di amici giornalisti lì presenti, magari gli stessi tassisti che nei giorni scorsi facevano girare miei falsi tweet su Telegram, voglio dire solo una cosa: non mi intimidite, resto favorevole alla liberalizzazione e continuerò a documentare la parte marcia della vostra categoria. Con questi cori non mi state danneggiando. Mi state aiutando a raccontarvi meglio.” Queste le parole di Selvaggia Lucarelli su Instagram che replica agli insulti dei tassisti. La giornalista si è infatti schierata a favore del Ddl concorrenza e questo ha scatenato l’ira dei tassisti che hanno manifestato a Roma. Il provvedimento del 2021 andrà infatti a toccare diversi punti tra cui i trasporti quali anche taxi che dovranno garantire un prezzo più basso al consumatore. Ecco il post:

