Valentina Sica risponde in merito al gossip che circola nelle ultime ore su un eventuale triangolo amoroso tra lei, Vito e Arisa.

Valentina Sica, ex di Vito Coppola, mette un punto al gossip che nelle ultime ore l’ha fatta passare per una donna tradita. In realtà non esiste nessun triangolo amoroso tra lei, Vito Coppola e Arisa perchè i due si sarebbero lasciati da tempo.

Le dichiarazioni di Valentina Sica

“A questo punto mi sembra doveroso far chiarezza su una vicenda che ha inaspettatamente suscitato tanto interesse: la storia tra me e Vito Coppola. Non avrei voluto farlo in quanto sono completamente estranea a tutto ciò che concerne il mondo dello spettacolo, ma nell’ultimo periodo sono state numerose le vessazioni ed insistenze da parte di testate giornalistiche e/o presunte tali. Io e Vito siamo stati insieme 6 anni, di cui 3 di convivenza, ma la nostra storia è terminata un anno fa, con esattezza nel Dicembre 2020. Perciò non vi è stato alcun tipo di tradimento, Vito non è un traditore e io non sono una vittima”.

Queste le parole di Valentina Sica che poi precisa e conclude dicendo: “A dispetto di quanto detto, è opportuno precisare che siamo 2 persone sentimentalmente libere, pertanto entrambi della nostra vita possiamo fare ciò che vogliamo ed intrattenere rapporti con chi vogliamo. Tanto “se son rose fioriranno”, no?

