Max Felicitas ha fatto una proposta molto particolare ad Arisa, dopo che la cantante ha fatto delle importanti dichiarazioni.

Dopo che Arisa ha dichiarato di essere disposta a fare qualcosa di più erotico, arriva la proposta di Max Felicitas esponente del soft porno. La richiesta sarebbe quella di fare un calendario a luci rosse, qualcosa che potrebbe andare bene anche alla cantante.

La richiesta di Max Felicitas ad Arisa

“Oggi mi sono alzato e ho letto la tua dichiarazione, che prenderesti in considerazione l’idea di fare qualcosa sul soft porn. La mia proposta è quella di realizzare un calendario insieme, una cosa soft, elegante, un ‘vedo non vedo’, in cui il ricavato va in beneficenza. Se ti va, ne possiamo parlare, mi metto a disposizione.” Questo il messaggio, riportato da Fan Page, che Max Felicitas ha rivolto ad Arisa tramite una storia su Instagram. La cantante ha infatti da poco dichiarato che, ad oggi, se le chiedessero di fare qualcosa di più erotico ci penserebbe: “Se oggi mi chiedessero di fare un film erotico, avrei la tentazione di dire di sì”. Grazie all’esperienza di Ballando con le stelle, Arisa ha riscoperto il proprio corpo e la propria sensualità che prima, secondo quanto dichiarato dalla stessa cantante, teneva nascosto.

