In occasione di un’intervista a Dagospia, Alba Parietti fa delle rivelazioni importanti sulla sua carriera, la sua vita privata e su come concepisce l’amore. Non mancano dettagli più “focosi” del sui lavoro da modella e sull’ultima volta che si è innamorata.

Le dichiarazioni di Alba Parietti sulla sua vita privata e lavorativa

“Ho avuto la fortuna di lavorare con i più grandi fotografi del mondo. Qualche tempo ho postato su Instagram una copertina di Max. Di materiale fotografico ‘scottante’ ne ho parecchio. Anche se non proprio di oggi. Se mi sono sempre resa conto di essere una bomba sexy? No, lo si capisce dopo. Quando non è più così. Mi rendo conto più oggi che a vent’anni. Una volta anche Naomi mi disse che ero la più bella italiana che avesse mai visto”.

Queste le scottanti rivelazioni di Alba Parietti che lasciano il posto a dettagli sulla sua vita sentimentale: ” Io gli ultimi rapporti sentimentali li ho vissuti come se fossi stata a un video game. Davo per scontato che prima o poi sarebbe arrivata una delusione. E quindi appoggiavo sempre sul tavolino il gioco fatto. Da una parte mi piace innamorarmi, la prendo sul serio. Però con consapevolezza. L’ultima volta che mi sono veramente innamorata? Molti anni fa. Era il 2016. Però mi sono infatuata altre volte. Infatuata con cadenza più o meno annuale”.

