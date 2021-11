A proposito delle droghe GHB, Luxuria ha fatto una rivelazione personale a Cartabianca dichiarando il sospetto che possano averla drogata.

A Cartabianca, Vladimir Luxuria è tornata sul tema della cosiddetta droga dello stupro che spesso viene messa nei drink delle donne per renderle inermi. A questo proposito, l’ex deputata ha raccontato un aneddoto personale che ha sconvolto lo studio.

Le dichiarazioni di Luxuria che lascia sbalordito lo studio

Non ho mai raccontato questa cosa ma adesso voglio farlo. Io ho il sospetto che alcuni anni fa qualcuno mi abbia messo un po’ di GHB nel bicchiere, a mia insaputa. I drink me li faccio, vado in un locale e bevo però ho sempre bene in mente qual è la soglia da non superare. Io ho bisogno di controllarmi, posso essere brilla ma niente più, altrimenti non mi piace”.

Così inizia il racconto a Bianca Berlinguer e poi Vladimir Luxuria rivela un dettaglio inquietante: “Ricordo che ero in un privè, ho preso un drink, l’ho lasciato sul tavolo per andare a ballare e poi sono ritornata. Era entrata in questo privè un’altra persona che mi aveva detto che era un mio fan. Io ho bevuto questo drink e poi sono tornata a casa con la mia macchina. Non ricordo neanche come ho guidato. Ricordo però che questa persona voleva entrare in macchina con me ma mi sono liberata in un momento di lucidità. Il giorno dopo io non ricordavo cosa mi fosse successo“.

