Sembra che Delia Duran abbia detto di essere bisessuale ai microfoni di Barbara D’Urso ma poi smentisce tutto alla stampa.

A quanto pare, Delia Duran avrebbe fatto una confessione molto importante sulla sua sessualità ai microfoni di Pomeriggio 5. Durante la pubblicità la modella, moglie di Alex Belli, avrebbe dichiarato di essere attratta anche dalle donne ma poi arriva subito la smentita.

Le dichiarazioni di Delia Duran a Pomeriggio 5

Dalle dichiarazioni riportate da Blogtivvu, sembra che Delia Duran abbia fatto coming out da Barbara D’Urso dichirando di essere attratta sia dalle donne che dagli uomini. Così parla la conduttrice: “Qui succedono cose meravigliose, Durante la pubblicità accade di tutto. Delia Duran ci ha appena detto di essere bisessuale!“. In studio prende la parola anche l’esperta di gossip Deianira Marzano che dichiara: “E quindi Delia Duran è bisessuale. Ma se lo sapevamo già tutti. Idem si dice di Alex Belli, dove sta la novità?“. Dopo queste dichiarazioni però arriva la smentita della modella su Novella 2000 : “Io mi riferivo al mio modo di essere. Non sono egoista, invidiosa. Se vedo una donna bella, anche fisicamente, non ho paura di dire che mi piace. Poi in TV hanno frainteso e ho lasciato correre, ma non intendevo parlare della mia sessualità.”

