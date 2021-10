Attrice, cantante e modella argentina con il cuore giapponese: scopriamo chi è la donna finita al centro del gossip tra Mauro Icardi e sua moglie! La sua storia, dalle origini alla cronaca rosa…

Si chiama María Eugenia Suárez, ma tutti la conoscono come “China” Suarez per via dei suoi occhi a mandorla e della sua origine giapponese: scopriamo tutto quello che c’è da sapere sulla splendida attrice e modella che, secondo un gossip esploso nell’ottobre 2021, avrebbe fatto perdere la testa a Mauro Icardi al punto da far saltare il suo matrimonio con Wanda Nara. Voci poi smentite dal calciatore, ma tanto è bastato a farla diventare una delle donne più osservate del mondo!

Chi è María Eugenia China Suárez e dove vive?

María Eugenia Suárez, conosciuta come China Suárez, è nata a Buenos Aires, il 9 marzo 1992, sotto il segno dei Pesci. Modella e attrice, è anche una affermata cantante nella sua terra, l’Argentina (dove vive) e nel suo cuore c’è una parte di Giappone…

Secondo i gossip dell’autunno 2021, sarebbe lei al centro della crisi fra l’attaccante Mauro Icardi e sua moglie Wanda Nara, la donna che avrebbe fatto tremare le nozze e su cui poi sarebbe arrivata una smentita dallo stesso calciatore…

La vita privata di China Suarez

Per quanto riguarda la vita privata, China Suarez ha origini orientali ed è legatissima all’Argentina e al Giappone, terra in cui risiedono alcuni dei parenti materni. María Eugenia Suárez è figlia di Guillermo Suárez e Marcela Riveiro Mitsumori, e ha un fratello di cinque anni più grande, Agustín. La nonna materna, Marta Mitsumori, è nata in Argentina da immigrati giapponesi. I suoi cugini vivono nella Prefettura di Kōchi, Shikoku.

Dal 2012 al 2013 ha avuto una storia d’amore con l’attore Nicolás Cabré da cui, nel luglio 2013, ha avuto la figlia Rufina. Fino a poco prima che esplodesse il gossip sulla presunta fiamma di passione con Icardi, è stata legata all’attore cileno Benjamín Vicuña da cui ha avuto i figli Magnolia e Amancio.

María Eugenia China Suárez: altre 2 cose da sapere

– Ha debuttato in alcuni spot televisivi e all’età di 11 anni nella serie tv Rincón de Luz. Nella sua carriera diverse telenovelas e film.

– Su Instagram il suo nome è “sangrejaponesa” e ha milioni di follower.

