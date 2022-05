Sui social Sonia Bruganelli si è mostrata durante una cena con amici e dopo essersi sottoposta a un intervento di blefaroplastica.

Sonia Bruganelli ha deciso di ricorrere a qualche ritocchino e sui social non ha avuto paura di ammetterlo: la moglie di Paolo Bonolis si è mostrata in compagnia dell’amico Marco Salvati durante una cena a Roma e, sulle palpebre, aveva ancora i cerotti dovuti alla sua blefaroplastica. “Marco è voluto venire a vedere il miracolo degli occhi che lacrimano. Ed io mi ero stancata di stare a casa. P.s. credo di aver esagerato con il copri occhiaie”, ha scritto nella didascalia allo scatto.

Sonia Bruganelli: la blefaroplastica

Sonia Bruganelli non ha paura di mostrarsi al naturale, neanche dopo un intervento di blefaroplastica (il classico intervento estetico utilizzato per rendere gli occhi meno stanchi eliminando la pelle in eccesso dalle palpebre). La conduttrice si è mostrata durante una cena a Roma con ancora i cerotti sulle palpebre e ha ironizzato via social con i fan.

Come sempre al suo indirizzo non sono mancate le critiche degli haters, e in molti l’hanno accusata di aver approfittato della chirurgia quando sarebbe stata meglio al naturale. La moglie di Paolo Bonolis replicherà alle critiche nei suoi confronti?

Quanto all’intervento, la conduttrice ha ammesso di non aver sentito alcun dolore: “Per niente dolorosa. Fatto in anestesia locale, solo una leggera sedazione”, ha risposto a un fan attraverso i social.

