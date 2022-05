Patrizia Bonetti allo scoperto. Nelle stories social mostra il suo addome dove sono evidenti le ustioni rimediate all’Isola dei Famosi.

Si era parlato tanto del suo ritiro dopo le ustioni rimediate all’Isola dei Famosi. Addirittura le indiscrezioni parlavano di una super causa contro Mediaset. La verità, però, è che di quanto accaduto a Patrizia Bonetti nel corso del noto reality si è un po’ perso traccia. Almeno fino a queste ore, quando la donna, con alcune stories sui social, ha mostrato quelli che sembrano proprio i segni di quanto accaduto.

Patrizia Bonetti mostra i segni delle ustioni

Patrizia Bonetti

L’ex naufraga 26enne a causa dell’incidente durante la prova del fuoco è stata costretta ad abbandonare il gioco. Come detto, una volta tornata in Italia, si era addirittura vociferato che avrebbe intentato una causa milionaria alla produzione del reality. Questione poi rimasta solo come un’indiscrezione.

Alcune settimane dopo, la modella e influencer è entrata stabilmente a far parte degli ospiti in studio in ogni puntata dello show facendo intuire che le cose erano tornate ad essere “pacifiche” tra lei e Mediaset.

La Bonetti, ricordiamo, era rimasta davanti al fuoco durante la prova per oltre 5 minuti nel tentativo di conquistare un posto nel cast in Honduras. Una decisione che le era costata appunto delle ustioni che l’hanno obbligata a tornare in Italia per le cure.

Da qui le polemiche fino appunto all’ingreso come ospite alle serate dell’Isola. In queste ore, però, si è invece tornati a parlare delle sue ustioni che la stessa donna ha tranquillamente mostrato in modo, forse, non del tutto involontario.

Sui social, sfoggiando i suoi look, ecco la Bonetti far vedere la parte superiore dell’addome evidentemente ancora “marchiata” dalle ustioni passate.

Il suo look per la serata all’Isola era caratterizzato da pantaloni, top cortissimo e un boa di piume: tutto in completo nero. Sotto il seno, alla sua destra, la pelle è più chiara, dove appunto si era fatta male bruciandosi.

Anche in una recente foto per uno shooting di lavoro, la Bonetti aveva mostrato qualche segno anche se ben nascosto dal trucco e dall’effetto in bianco e enero dell’immagine:

