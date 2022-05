Oggi Francesco Nuti compie 67 anni. Il noto attore e regista ha visto la sua vita trasformata dopo l’incidente avuto nel 2006.

Compie oggi 67 anni Francesco Nuti, noto attore, regista, sceneggiatore oltre che produttore cinematografico e cantante da tutti considerato tra i migliori, soprattutto fra gli anni Ottanta e i Duemila. Un compleanno amaro quello dell’uomo che dal 2006 ha visto la sua vita trasformata a seguito di un incidente.

Francesco Muti: l’incidente e la sua vita

Foto maschile generica

Nato a Prato il 17 maggio del 1955, Francesco Nuti ha iniziato la sua carriera cabaret unendosi a ‘I Giancattivi’, trio composto anche da Alessandro Benvenuti e Athina Cenci. Dal 1982 se ne andrà per iniziare la sua attività cinematografica da solista ma anche come attore.

Fra i successi più importanti, indubbiamente, si ricorda Casablanca (1985), con il quale vinse il premio come miglior regista emergente e il suo secondo David di Donatello come miglior attore.

Artista a 360° Nuti si dedica anche alla musica e partecipa al Festival di Sanremo con il brano ‘Sarà per te’ duettando con Minetta.

Negli anni duemila si torna “al cinema” e Nuti si fa notare con OcchioPinocchio, Il signor Quindicipalle (1998), Io amo Andrea (2000) e Caruso, zero in condotta (2001). In questi anni inizia la sua battaglia con la depressione e nel 2005 recita per l’ultima volta nella pellicola di Claudio Fragasso Concorso di colpa.

Nel 2006 il terribile incidente domestico che lo vede entrare in coma e riprendersi solo anni dopo costringendolo ad un percorso di riabilitazione neuro-motoria.

A luglio del 2017 la figlia Ginevra Muti, avuta con l’ex compagna Annamaria Malipiero, diventa maggiorenne e decide con grande amore di offrirsi come tutrice legale del padre.

A distanza di anni, il nome di Francesco Nuti è ancora ricordato con grande affetto e nel giorno del suo compleanno un pensiero a lui e ai suoi cari è inevitabile.

Di seguito uno dei tanti messaggi social pubblicati dai fan di Nuti su Twitter che lo hanno voluto ricordare per augurargli buon compleanno:

"Non ho mai vissuto per il successo. Sono un artista. Amo comunicare con il pubblico, emozionare. Il resto non conta."#FrancescoNuti#17maggio 1955#BOTD



Francesco Nuti,

attore, regista. pic.twitter.com/Uc9wIT6c8t — clod_aurolo (@fraurolo121) May 17, 2022

Clicca qui per iscriverti alla Newsletter

Clicca qui per seguire la nostra pagina Facebook

Clicca qui per entrare nel nostro gruppo

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Instagram

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Twitter

Clicca qui per iscriverti al nostro canale Telegram

Riproduzione riservata © 2022 - DG